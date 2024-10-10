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Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi
Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi
Sputnik Türkiye
Bolu'da çöp atma cezalarının 14 bin 407 liraya yükseltilmesini takiben bir kişi, önce yere çöp attı, sonra aklına ceza gelince yerdeki çöpü geri alıp çöp... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cezayı unutarak yere çöp atan ve sonra hatırlayan kişinin yerden aldığı çöpü, kameraya göstere göstere çöp tenekesine attı. Olayın görüntüsünü sosyal medyaya taşıyan Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Arkadaşlar hafiye gibi, 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak. Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam” mesajını paylaştı. Bolu'da geçen sürede yere çöp atanlara 5 milyon liradan fazla çöp cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/oyuncu-ozgur-cevik-evlendi-1089060072.html
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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp, çöp atma cezası
bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp, çöp atma cezası

Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi

16:48 10.10.2024
© FotoğrafBolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi
Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© Fotoğraf
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Bolu'da çöp atma cezalarının 14 bin 407 liraya yükseltilmesini takiben bir kişi, önce yere çöp attı, sonra aklına ceza gelince yerdeki çöpü geri alıp çöp tenekesine attı. Belediye Başkanı Özcan, kameraya çöpü gülümseyerek çöpü gösteren kişinin görüntüsünü paylaşarak “Ceza almaktan son anda yırttı” dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cezayı unutarak yere çöp atan ve sonra hatırlayan kişinin yerden aldığı çöpü, kameraya göstere göstere çöp tenekesine attı. Olayın görüntüsünü sosyal medyaya taşıyan Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Arkadaşlar hafiye gibi, 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak. Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam” mesajını paylaştı. Bolu'da geçen sürede yere çöp atanlara 5 milyon liradan fazla çöp cezası kesildi.
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