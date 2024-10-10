https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boluda-yere-attigi-copu-aklina-ceza-gelince-geri-aldi-copu-gulerek-kameraya-gosterdi-1089062630.html

Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi

Bolu’da yere attığı çöpü aklına ceza gelince geri aldı, çöpü gülerek kameraya gösterdi

Sputnik Türkiye

Bolu'da çöp atma cezalarının 14 bin 407 liraya yükseltilmesini takiben bir kişi, önce yere çöp attı, sonra aklına ceza gelince yerdeki çöpü geri alıp çöp... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:48+0300

2024-10-10T16:48+0300

2024-10-10T16:48+0300

yaşam

bolu

bolu belediyesi

tanju özcan

çöp

çöp atma cezası

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cezayı unutarak yere çöp atan ve sonra hatırlayan kişinin yerden aldığı çöpü, kameraya göstere göstere çöp tenekesine attı. Olayın görüntüsünü sosyal medyaya taşıyan Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Arkadaşlar hafiye gibi, 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak. Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam” mesajını paylaştı. Bolu'da geçen sürede yere çöp atanlara 5 milyon liradan fazla çöp cezası kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/oyuncu-ozgur-cevik-evlendi-1089060072.html

bolu

bolu belediyesi

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bolu, bolu belediyesi, tanju özcan, çöp, çöp atma cezası