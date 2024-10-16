https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/survivor-yarismacisi-oyuncu-hasan-yalnizoglu-son-yolculuguna-ugurlandi-1089307644.html

Survivor yarışmacısı oyuncu Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Survivor yarışmacısı oyuncu Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T18:12+0300

2024-10-16T18:12+0300

2024-10-16T18:12+0300

yaşam

hasan yalnızoğlu

cenaze

cenaze töreni

pankreas

kenan imirzalıoğlu

berk oktay

survivor

şakirin camii

karacaahmet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089307491_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_5805fdd07703b8b30d5bcae52eb707ef.jpg

Survivor yarışması ile tanınan, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hasan Yalnızoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın içinde bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Hasan Yalnızoğlu'nun ailesi, akrabaları, yakın arkadaşlarının yanı sıra oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Berk Oktay, spor yorumcusu Bilgehan Demir, oyuncu İpek Tenolcay ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yalnızoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.'Çok iyi bir insandı'Cenaze törenine katılan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, duygularını şöyle anlattı: Çok üzgünüzOyuncu Berk Oktay ise, "Çok üzgünüz. Hasan abi çok güzel bir insandı. Çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu. Ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok genç. Allah ailesine sabır versin. Ben son dönemde görüşmedim ama ortak arkadaşlarımız görüştü. Çok iyi ve güzel bir insandı" dedi.Oyuncu İpek Tenolcay da, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var, yüz yüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu."Hasan Yalnızoğlu kimdir?Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Anadolu Ateşi dans topluluğunda yer alan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya imza attı. İlkokulu İstanbul Üsküdar'da okuyan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp güreş ve futbol gibi sporlarla ilgilendi. Sonraki yıllarda katıldığı Survivor yarışması ile geniş kitlelerce tanınmıştı. 15 Ekim 2024 tarihinde 50 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.Hasan Yalnızoğlu neden öldü?Survivor yarışmasında milyonlarca kişi tarafından sportmen kimliği ve mütevazı tavırlarıyla sevilen Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanserine bağlı olarak hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/survivor-yarismacisi-ve-oyuncu-hasan-yalnizoglu-hayatini-kaybetti-1089266674.html

şakirin camii

karacaahmet

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan yalnızoğlu kimdir, hasan yalnızoğlu neden öldü, hasan yalnızoğlu kaç yaşında, hasan yalnızoğlu eşi, pankreas kanseri, pankreas kanseri belirtileri, survivor hasan yalnızoğlu, survivor kanser, hasan yalnızoğlu son hali, hasan yalnızoğlu çocukları, hasan yalnızoğlu cenaze,