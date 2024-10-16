https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/survivor-yarismacisi-oyuncu-hasan-yalnizoglu-son-yolculuguna-ugurlandi-1089307644.html
Survivor yarışmacısı oyuncu Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Survivor yarışmacısı oyuncu Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T18:12+0300
2024-10-16T18:12+0300
2024-10-16T18:12+0300
yaşam
hasan yalnızoğlu
cenaze
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pankreas
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şakirin camii
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Survivor yarışması ile tanınan, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hasan Yalnızoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın içinde bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Hasan Yalnızoğlu'nun ailesi, akrabaları, yakın arkadaşlarının yanı sıra oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Berk Oktay, spor yorumcusu Bilgehan Demir, oyuncu İpek Tenolcay ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yalnızoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.'Çok iyi bir insandı'Cenaze törenine katılan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, duygularını şöyle anlattı: Çok üzgünüzOyuncu Berk Oktay ise, "Çok üzgünüz. Hasan abi çok güzel bir insandı. Çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu. Ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok genç. Allah ailesine sabır versin. Ben son dönemde görüşmedim ama ortak arkadaşlarımız görüştü. Çok iyi ve güzel bir insandı" dedi.Oyuncu İpek Tenolcay da, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var, yüz yüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu."Hasan Yalnızoğlu kimdir?Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Anadolu Ateşi dans topluluğunda yer alan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya imza attı. İlkokulu İstanbul Üsküdar'da okuyan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp güreş ve futbol gibi sporlarla ilgilendi. Sonraki yıllarda katıldığı Survivor yarışması ile geniş kitlelerce tanınmıştı. 15 Ekim 2024 tarihinde 50 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.Hasan Yalnızoğlu neden öldü?Survivor yarışmasında milyonlarca kişi tarafından sportmen kimliği ve mütevazı tavırlarıyla sevilen Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanserine bağlı olarak hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/survivor-yarismacisi-ve-oyuncu-hasan-yalnizoglu-hayatini-kaybetti-1089266674.html
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Survivor yarışmacısı oyuncu Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Survivor yarışması ile tanınan, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hasan Yalnızoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın içinde bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Hasan Yalnızoğlu'nun ailesi, akrabaları, yakın arkadaşlarının yanı sıra oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Berk Oktay, spor yorumcusu Bilgehan Demir, oyuncu İpek Tenolcay ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yalnızoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine katılan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, duygularını şöyle anlattı:
"Hasan'la muhabbetimiz bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 1997'nin yaz ayından bahsediyorum. 1997 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertacımız ayrılmıştı aramızdan. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum" dedi.
Oyuncu Berk Oktay ise, "Çok üzgünüz. Hasan abi çok güzel bir insandı. Çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu. Ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok genç. Allah ailesine sabır versin. Ben son dönemde görüşmedim ama ortak arkadaşlarımız görüştü. Çok iyi ve güzel bir insandı" dedi.
Oyuncu İpek Tenolcay da, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var, yüz yüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu."
Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Anadolu Ateşi dans topluluğunda yer alan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya imza attı. İlkokulu İstanbul Üsküdar'da okuyan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp güreş ve futbol gibi sporlarla ilgilendi. Sonraki yıllarda katıldığı Survivor yarışması ile geniş kitlelerce tanınmıştı. 15 Ekim 2024 tarihinde 50 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.
Hasan Yalnızoğlu neden öldü?
Survivor yarışmasında milyonlarca kişi tarafından sportmen kimliği ve mütevazı tavırlarıyla sevilen Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanserine bağlı olarak hayatını kaybetti.