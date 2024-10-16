Sığınmacılar Türkiye'de 6 ay izinsiz çalışabilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ASAL Araştırma, Radyo Sputnik'te açıkladı: Vatandaş, muhalefetin de iktidarın da ekonomik durumu düzelteceğine inanmıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli’den, İmralı’ya ‘tasfiye’ çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/siginmacilar-turkiyede-6-ay-izinsiz-calisabilecek-1089287370.html
Sığınmacılar Türkiye'de 6 ay izinsiz çalışabilecek
Sığınmacılar Türkiye'de 6 ay izinsiz çalışabilecek
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı, Türkiye'ye insani ikamet izniyle giren sığınmacıların çalışma izni muafiyeti 6 aya... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T12:25+0300
2024-10-16T12:25+0300
türkiye
sığınmacı
resmi gazete
yönetmelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan uluslararası işgücü kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre, kapsam dahilindeki sığınmacılar, İçişleri Bakanlığı'nın bildiriminde belirlenen kapsam ve sürelerde çalışma izninden muaf tutulacak.Kapsam dahilindeki yabancılar, ilgili yönetmeliğin 49., 50. ve 51. maddelerinde belirtilen çalışma izni muafiyeti başvurusu ve buna ilişkin değerlendirme ile muafiyet sürelerine ilişkin hükümlerden istisna tutularak, İçişleri Bakanlığı'nın bildiriminde belirtilen kapsam ve süreler esas alınacak. Bu kapsamdakiler için sadece çalışma izni muafiyet bilgi formu düzenlenecek.Çalışma izninden muaf tutulacaklarYönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan düzenleme uyarınca ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uygun görüşü olması kaydıyla, daimi basın kartı kapsamında gelen yabancı basın mensupları da görevleri süresince çalışma izninden muaf olacak.Bu kapsamda, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar için çalışma izninden muafiyet süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların spor federasyonları ve spor kulüpleri ile olan sözleşmeleri süresince çalışma izninden muaf tutulmasına ilişkin "spor meşruhatlı vize" almış olmaları kriteri de düzenlemeyle kaldırıldı.En geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı kaldırıldıYönetmelikte yapılan bir diğer düzenlemeyle yabancıların yurt içinden yapacakları çalışma izni muafiyeti başvurusu için Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı kaldırıldı. Buna göre, yurt içinden çalışma izni muafiyeti başvuruları, yabancının Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süreler içinde yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/resmi-gazetede-yayinlandi-kisisel-verileri-koruma-kurulu-uyeliklerine-secim-karari-1089128846.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sığınmacı, resmi gazete, yönetmelik
sığınmacı, resmi gazete, yönetmelik

Sığınmacılar Türkiye'de 6 ay izinsiz çalışabilecek

12:25 16.10.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı, Türkiye'ye insani ikamet izniyle giren sığınmacıların çalışma izni muafiyeti 6 aya çıkartıldı. Bu şekilde ülkeye yasal olarak gelen sığınmacılar, çalışma izni olmadan çalışabilecek ve ikamet edebilecek. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan uluslararası işgücü kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre, kapsam dahilindeki sığınmacılar, İçişleri Bakanlığı'nın bildiriminde belirlenen kapsam ve sürelerde çalışma izninden muaf tutulacak.
Kapsam dahilindeki yabancılar, ilgili yönetmeliğin 49., 50. ve 51. maddelerinde belirtilen çalışma izni muafiyeti başvurusu ve buna ilişkin değerlendirme ile muafiyet sürelerine ilişkin hükümlerden istisna tutularak, İçişleri Bakanlığı'nın bildiriminde belirtilen kapsam ve süreler esas alınacak. Bu kapsamdakiler için sadece çalışma izni muafiyet bilgi formu düzenlenecek.

Çalışma izninden muaf tutulacaklar

Yönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan düzenleme uyarınca ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uygun görüşü olması kaydıyla, daimi basın kartı kapsamında gelen yabancı basın mensupları da görevleri süresince çalışma izninden muaf olacak.
Bu kapsamda, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar için çalışma izninden muafiyet süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.
Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların spor federasyonları ve spor kulüpleri ile olan sözleşmeleri süresince çalışma izninden muaf tutulmasına ilişkin "spor meşruhatlı vize" almış olmaları kriteri de düzenlemeyle kaldırıldı.

En geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı kaldırıldı

Yönetmelikte yapılan bir diğer düzenlemeyle yabancıların yurt içinden yapacakları çalışma izni muafiyeti başvurusu için Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı kaldırıldı. Buna göre, yurt içinden çalışma izni muafiyeti başvuruları, yabancının Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süreler içinde yapılabilecek.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı
12 Ekim, 01:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала