https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/siginmacilar-turkiyede-6-ay-izinsiz-calisabilecek-1089287370.html

Sığınmacılar Türkiye'de 6 ay izinsiz çalışabilecek

Sığınmacılar Türkiye'de 6 ay izinsiz çalışabilecek

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı, Türkiye'ye insani ikamet izniyle giren sığınmacıların çalışma izni muafiyeti 6 aya... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T12:25+0300

2024-10-16T12:25+0300

2024-10-16T12:25+0300

türkiye

sığınmacı

resmi gazete

yönetmelik

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Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan uluslararası işgücü kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre, kapsam dahilindeki sığınmacılar, İçişleri Bakanlığı'nın bildiriminde belirlenen kapsam ve sürelerde çalışma izninden muaf tutulacak.Kapsam dahilindeki yabancılar, ilgili yönetmeliğin 49., 50. ve 51. maddelerinde belirtilen çalışma izni muafiyeti başvurusu ve buna ilişkin değerlendirme ile muafiyet sürelerine ilişkin hükümlerden istisna tutularak, İçişleri Bakanlığı'nın bildiriminde belirtilen kapsam ve süreler esas alınacak. Bu kapsamdakiler için sadece çalışma izni muafiyet bilgi formu düzenlenecek.Çalışma izninden muaf tutulacaklarYönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan düzenleme uyarınca ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın uygun görüşü olması kaydıyla, daimi basın kartı kapsamında gelen yabancı basın mensupları da görevleri süresince çalışma izninden muaf olacak.Bu kapsamda, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar için çalışma izninden muafiyet süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların spor federasyonları ve spor kulüpleri ile olan sözleşmeleri süresince çalışma izninden muaf tutulmasına ilişkin "spor meşruhatlı vize" almış olmaları kriteri de düzenlemeyle kaldırıldı.En geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı kaldırıldıYönetmelikte yapılan bir diğer düzenlemeyle yabancıların yurt içinden yapacakları çalışma izni muafiyeti başvurusu için Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün olarak uygulanan süre sınırı kaldırıldı. Buna göre, yurt içinden çalışma izni muafiyeti başvuruları, yabancının Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süreler içinde yapılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/resmi-gazetede-yayinlandi-kisisel-verileri-koruma-kurulu-uyeliklerine-secim-karari-1089128846.html

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