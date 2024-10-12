https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/resmi-gazetede-yayinlandi-kisisel-verileri-koruma-kurulu-uyeliklerine-secim-karari-1089128846.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı
Sputnik Türkiye
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T01:29+0300
2024-10-12T01:29+0300
2024-10-12T01:29+0300
türkiye
resmi gazete
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
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Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21’inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul’un 6’ncı birleşimde seçim yapıldı.Boş bulunan üyeliklere CHP grubundan Tamer Aksoy, DEM Partisi grubundan Bayram Arslan ve MHP grubundan Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ehliyet-almak-daha-zor-hale-gelecek-bu-tarihe-dikkat-1089052796.html
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resmi gazete, kvkk,
Resmi Gazete'de yayınlandı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21’inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul’un 6’ncı birleşimde seçim yapıldı.
Boş bulunan üyeliklere CHP grubundan Tamer Aksoy, DEM Partisi grubundan Bayram Arslan ve MHP grubundan Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.