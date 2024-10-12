https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/resmi-gazetede-yayinlandi-kisisel-verileri-koruma-kurulu-uyeliklerine-secim-karari-1089128846.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı

Resmi Gazete'de yayınlandı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine seçim kararı

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T01:29+0300

2024-10-12T01:29+0300

2024-10-12T01:29+0300

türkiye

resmi gazete

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nda boş bulunan 3 üyelik ilgili kanunun 21’inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul’un 6’ncı birleşimde seçim yapıldı.Boş bulunan üyeliklere CHP grubundan Tamer Aksoy, DEM Partisi grubundan Bayram Arslan ve MHP grubundan Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

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