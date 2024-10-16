https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/sahte-bomba-tehditleri-hindistan-havayollarinda-panige-yol-acti-48-saat-icinde-en-az-10-ucus-askiya-1089277854.html
Sahte bomba tehditleri Hindistan havayollarında paniğe yol açtı: 48 saat içinde en az 10 uçuş askıya alındı
Sahte bomba tehditleri Hindistan havayollarında paniğe yol açtı: 48 saat içinde en az 10 uçuş askıya alındı
Sputnik Türkiye
Hindistan havayolları uçuşları peş peşe gelen bomba ihbarlarından dolayı askıya alınıyor. Pazartesi günü başlayan sahte bomba ihbarları, Hindistan'dan kalkan... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:03+0300
2024-10-16T10:03+0300
2024-10-16T10:03+0300
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hindistan havayolları
hindistan hava kuvvetleri
bomba ihbarı
bomba tehdidi
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Son 48 saat içinde en az 10 Hindistan uçuşu sahte bomba tehditleri aldı.Salı günü, Singapur Hava Kuvvetleri bir bomba tehdidinin ardından bir Air India Express uçağını bölgeden uzaklaştırılırken refakat etmek için iki savaş uçağı gönderdiğini açıkladı.Bu olaydan birkaç saat önce, Delhi'den Chicago'ya giden bir Air India uçağı önlem amaçlı bir Kanada havaalanına inmek zorunda kaldı.Hindistan havayollarına yapılan bu tehditler ilk olmasa da pazartesiden bu yana sahte bomba tehditlerindeki ani artışın nedeninin belli olmadığı bildirildi. Pazartesi günü Mumbai'den kalkan üç farklı uluslararası uçuş, tehditler üzerine ertelenmişti. Sosyal medya üzerinden bomba tehdidi yağdıran kişi polisler tarafından tutuklanıp gözaltına alındığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abdye-giden-ucakta-bomba-panigi-ucak-kanadaya-acil-inis-yapti-1089265298.html
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asya, hindistan, hindistan havayolları, hindistan hava kuvvetleri, bomba ihbarı, bomba tehdidi
asya, hindistan, hindistan havayolları, hindistan hava kuvvetleri, bomba ihbarı, bomba tehdidi
Sahte bomba tehditleri Hindistan havayollarında paniğe yol açtı: 48 saat içinde en az 10 uçuş askıya alındı
Hindistan havayolları uçuşları peş peşe gelen bomba ihbarlarından dolayı askıya alınıyor. Pazartesi günü başlayan sahte bomba ihbarları, Hindistan'dan kalkan en az 10 uçuşun iptal edilmesine ya da ertelenmesine neden oldu.
Son 48 saat içinde en az 10 Hindistan uçuşu sahte bomba tehditleri aldı.
Salı günü, Singapur Hava Kuvvetleri bir bomba tehdidinin ardından bir Air India Express uçağını bölgeden uzaklaştırılırken refakat etmek için iki savaş uçağı gönderdiğini açıkladı.
Bu olaydan birkaç saat önce, Delhi'den Chicago'ya giden bir Air India uçağı önlem amaçlı bir Kanada havaalanına inmek zorunda kaldı.
Hindistan havayollarına yapılan bu tehditler ilk olmasa da pazartesiden bu yana sahte bomba tehditlerindeki ani artışın nedeninin belli olmadığı bildirildi.
Pazartesi günü Mumbai'den kalkan üç farklı uluslararası uçuş, tehditler üzerine ertelenmişti. Sosyal medya üzerinden bomba tehdidi yağdıran kişi polisler tarafından tutuklanıp gözaltına alındığı bildirilmişti.