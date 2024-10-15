ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abdye-giden-ucakta-bomba-panigi-ucak-kanadaya-acil-inis-yapti-1089265298.html
ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı
ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinden havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı ABD'ye seferi sırasında internet üzerinden 'bomba ihbarı' alması nedeniyle Kanada'nın... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:57+0300
2024-10-15T21:57+0300
dünya
bomba
bomba ihbarı
uçak
uçak seferi
abd
kanada
hava
hava saldırısı
ihbar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775952_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_9e95e576449a4835de458d28bf3c7428.jpg
Air India'ya ait yolcu uçağı ABD seferi sırasında 'bomba ihbarı' nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptı.Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine gitmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India uçağı bomba ihbarı nedeniyle Kanada Iqaluit şehrine acil iniş yaptı. Air India'dan yapılan açıklamada, 'AI127' sefer sayılı uçakta bomba ihbarının asılsız olduğu ifade edildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişinin bulunduğunu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sarkici-emrah-dunya-turnesi-icin-ozel-ucak-istedi-1089226494.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088775952_23:0:1160:853_1920x0_80_0_0_62ff0396d5f12ff309d414b6220372e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bomba, bomba ihbarı, uçak, uçak seferi, abd, kanada, hava, hava saldırısı, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yalan ihbar, havalimanı, hava yolu
bomba, bomba ihbarı, uçak, uçak seferi, abd, kanada, hava, hava saldırısı, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yalan ihbar, havalimanı, hava yolu

ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı

21:57 15.10.2024
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinden havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı ABD'ye seferi sırasında internet üzerinden 'bomba ihbarı' alması nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı açıklandı. Air India'dan yapılan açıklamada bomba ihbarın sahte olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.
Air India'ya ait yolcu uçağı ABD seferi sırasında 'bomba ihbarı' nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine gitmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India uçağı bomba ihbarı nedeniyle Kanada Iqaluit şehrine acil iniş yaptı. Air India'dan yapılan açıklamada, 'AI127' sefer sayılı uçakta bomba ihbarının asılsız olduğu ifade edildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişinin bulunduğunu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Emrah - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
YAŞAM
Şarkıcı Emrah dünya turnesi için özel uçak istedi
Dün, 22:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала