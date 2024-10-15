https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abdye-giden-ucakta-bomba-panigi-ucak-kanadaya-acil-inis-yapti-1089265298.html
ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı
ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinden havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı ABD'ye seferi sırasında internet üzerinden 'bomba ihbarı' alması nedeniyle Kanada'nın... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:57+0300
2024-10-15T21:57+0300
2024-10-15T21:57+0300
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Air India'ya ait yolcu uçağı ABD seferi sırasında 'bomba ihbarı' nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptı.Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine gitmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India uçağı bomba ihbarı nedeniyle Kanada Iqaluit şehrine acil iniş yaptı. Air India'dan yapılan açıklamada, 'AI127' sefer sayılı uçakta bomba ihbarının asılsız olduğu ifade edildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişinin bulunduğunu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sarkici-emrah-dunya-turnesi-icin-ozel-ucak-istedi-1089226494.html
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bomba, bomba ihbarı, uçak, uçak seferi, abd, kanada, hava, hava saldırısı, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yalan ihbar, havalimanı, hava yolu
bomba, bomba ihbarı, uçak, uçak seferi, abd, kanada, hava, hava saldırısı, ihbar, asılsız ihbar, sahte ihbar, yalan ihbar, havalimanı, hava yolu
ABD'ye giden uçakta bomba paniği: Uçak Kanada'ya acil iniş yaptı
Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinden havalanan Air India'ya ait yolcu uçağı ABD'ye seferi sırasında internet üzerinden 'bomba ihbarı' alması nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı açıklandı. Air India'dan yapılan açıklamada bomba ihbarın sahte olduğunun ortaya çıktığı ifade edildi.
Air India'ya ait yolcu uçağı ABD seferi sırasında 'bomba ihbarı' nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine gitmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Air India uçağı bomba ihbarı nedeniyle Kanada Iqaluit şehrine acil iniş yaptı. Air India'dan yapılan açıklamada, 'AI127' sefer sayılı uçakta bomba ihbarının asılsız olduğu ifade edildi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişinin bulunduğunu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.