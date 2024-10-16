https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gazzenin-kuzey-kesimi-icin-acil-guvenli-koridor-cagrisi-yapildi-1089278937.html

Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı

Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Gazze Hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzey kesimlerinde bulunan hastanelerin tehdit altında... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T10:28+0300

2024-10-16T10:28+0300

2024-10-16T10:28+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

saldırı

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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen güvenli koridor açılmasını talep etti.Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulanırken sağlık sistemini yaşanan felaketlerden kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuldu.İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde kısıtlı imkanlarda faaliyet gösteren dört hastanenin çalışmalarını çökertmekle tehdit ederek sağlık ekiplerinin hastaneleri boşaltmalarını talep ettiği bildirildi.İsrail ordusu 12 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, saldırı