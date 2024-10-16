https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gazzenin-kuzey-kesimi-icin-acil-guvenli-koridor-cagrisi-yapildi-1089278937.html
Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı
Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzey kesimlerinde bulunan hastanelerin tehdit altında... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:28+0300
2024-10-16T10:28+0300
2024-10-16T10:28+0300
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen güvenli koridor açılmasını talep etti.Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulanırken sağlık sistemini yaşanan felaketlerden kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuldu.İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde kısıtlı imkanlarda faaliyet gösteren dört hastanenin çalışmalarını çökertmekle tehdit ederek sağlık ekiplerinin hastaneleri boşaltmalarını talep ettiği bildirildi.İsrail ordusu 12 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html
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israil, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, saldırı
Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı
Gazze Hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzey kesimlerinde bulunan hastanelerin tehdit altında olduğunu ve bu durumdan kurtulmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor oluşturma talebinde bulundu.
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen güvenli koridor açılmasını talep etti.
Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulanırken sağlık sistemini yaşanan felaketlerden kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuldu.
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde kısıtlı imkanlarda faaliyet gösteren dört hastanenin çalışmalarını çökertmekle tehdit ederek sağlık ekiplerinin hastaneleri boşaltmalarını talep ettiği bildirildi.
İsrail ordusu 12 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.