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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gazzenin-kuzey-kesimi-icin-acil-guvenli-koridor-cagrisi-yapildi-1089278937.html
Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı
Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Gazze Hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzey kesimlerinde bulunan hastanelerin tehdit altında... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:28+0300
2024-10-16T10:28+0300
israil- filistin çatışması
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen güvenli koridor açılmasını talep etti.Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulanırken sağlık sistemini yaşanan felaketlerden kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuldu.İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde kısıtlı imkanlarda faaliyet gösteren dört hastanenin çalışmalarını çökertmekle tehdit ederek sağlık ekiplerinin hastaneleri boşaltmalarını talep ettiği bildirildi.İsrail ordusu 12 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html
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Gazze'nin kuzey kesimi için 'acil güvenli koridor' çağrısı yapıldı

10:28 16.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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Gazze Hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzey kesimlerinde bulunan hastanelerin tehdit altında olduğunu ve bu durumdan kurtulmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor oluşturma talebinde bulundu.
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sistemini kurtarmak için acilen güvenli koridor açılmasını talep etti.
Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği vurgulanırken sağlık sistemini yaşanan felaketlerden kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuldu.
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde kısıtlı imkanlarda faaliyet gösteren dört hastanenin çalışmalarını çökertmekle tehdit ederek sağlık ekiplerinin hastaneleri boşaltmalarını talep ettiği bildirildi.
İsrail ordusu 12 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.
Gazzeli çocuk gazeteci - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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Gazzeli genç gazeteci: Dünya acılarımızı adeta görmüyor
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