https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdden-ukraynanin-natoya-davet-edilmesine-ret-durum-elverislidegil-1089305192.html

ABD'den Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesine ret: 'Durum elverişli değil'

ABD'den Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesine ret: 'Durum elverişli değil'

Sputnik Türkiye

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Smith, vaziyetin Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesine uygun olmadığını açıkladı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T17:06+0300

2024-10-16T17:06+0300

2024-10-16T17:06+0300

ukrayna krizi

abd

nato

julianne smith

vladimir zelenskiy

kremlin

sergey lavrov

rusya

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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, NATO'nun Ukrayna'yı yakın gelecekte ittifaka davet etmeyeceğini söyledi.Smith online brifing sırasında yaptığı açıklamada “Şu anda ittifakın kısa vadede bir davetten söz ettiği bir noktada değiliz” dedi.Smith konuşmasında ayrıca NATO'nun Ukrayna'nın bir noktada örgüte üye olacağı yönündeki pozisyonunu koruduğunu kaydederek yaklaşan NATO Bakanlar Toplantısı sırasında ittifak üyelerinin Kiev'e yardımın devamını ve Ukrayna'nın taleplerine bağlı olarak artırılması olasılığını görüşeceklerini söyledi. Smith konuşmasında ek olarak, Ukrayna'nın ilave hava savunma sistemlerine ve topçu birliklerine ihtiyacı olduğunu söyledi.Smith, “Bu bakanlar toplantısının sonucunda ek yatırımlar göreceğimizi umuyorum” dedi.'Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara yaklaşımımız değişmedi'ABD'nin NATO Büyükelçisi Smith, ABD'nin Ukrayna'nın uzun menzilli ABD silahlarını kullanmasını kısıtlamaya yönelik yaklaşımının değişmediğini söyledi.Smith brifingde sırasında, “ABD'nin yaklaşımında bir değişiklik olduğuna dair açıklayacağım bir şey yok” cümlesini dile getirerek ABD'nin Ukrayna'nın bölgede Amerikan uzun menzilli silahlarını kullanmasına ve Harkov'un savunmasına izin verdiğini hatırlattı. Smith, Kiev'in bu silahları başka yerlerde kullanmak istemeye devam ettiğini söyledi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve bu durumun 'ateşle oynamak' olduğuna dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'ya silah sevkiyatının Moskova için meşru bir hedef olacağını belirtmiş; ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti. Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasının müzakerelere için uygun olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-disisleri-zelenskiy-zafer-plani-ile-natoyu-rusya-ile-dogrudan-catismaya-itiyor-1089304362.html

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abd, nato, julianne smith, vladimir zelenskiy, kremlin, sergey lavrov, rusya