https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-basbakani-misustin-ortak-refah-icin-cin-ve-mogolistanla-birlikle-calismaya-haziriz-1089276094.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız

Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Çin ve Moğolistan ile ortak refah için çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Başbakanı Mişustin, bugünkü üçlü görüşme sırasında varılan anlaşmaların... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T09:06+0300

2024-10-16T09:06+0300

2024-10-16T09:07+0300

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moğolistan

mihail mişustin

çin başbakanı li çiang

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısı kapsamında, Rusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi gerçekleşti.Yakın komşularımız ve stratejik ortaklarımız olan Çin ve Moğolistan ile dostane ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmenin, Rusya’nın dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Mişustin, “Ülkelerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması için birlikte çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.Görüşme sırasında varılan anlaşmaların bu çabalar için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancını dile getiren Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu fikirlerin hayata geçirilmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı büyük Avrasya ortaklığının inşasıyla ilişkilendirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Mişustin, Rus liderinin iki yıl önce Semerkant'ta üçlü formatın özel bir öneme sahip olduğunu, ikili işbirliğini etkin bir şekilde tamamladığını ve her üç ülke için de yüksek katma değer sağladığını vurguladığını anımsatarak şunu dedi:‘Rusya-Çin işbirliği tüm baskılara rağmen güçleniyor’Üçlü görüşmenin ardından Rusya Başbakanı Mişustin Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.Rus Başbakan, ikili görüşmede, “Benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ekonomik işbirliğini güçlendiriyor, karşılıklı ticareti artırıyor ve ortak yatırım projelerini hayata geçiriyor. Enerji sektöründeki ortaklık petrol, gaz, kömür ve nükleer endüstrileri kapsayan kapsamlı bir stratejik nitelik kazandı” diye kaydetti.Rusya-Çin başbakanlar görüşmesinin ŞİÖ Başbakanlar Konseyi kapsamında gerçekleştirildiğine işaret eden Mişustin, usya ve Çin arasındaki işbirliğinin bu birliğin verimliliğini daha da arttıracağına ve önemli ekonomik potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmasını mümkün kılacağına olan inancını dile getirdi.

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rusya, çin, moğolistan, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, işbirliği