https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-basbakani-misustin-ortak-refah-icin-cin-ve-mogolistanla-birlikle-calismaya-haziriz-1089276094.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız
Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Çin ve Moğolistan ile ortak refah için çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Başbakanı Mişustin, bugünkü üçlü görüşme sırasında varılan anlaşmaların... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:06+0300
2024-10-16T09:06+0300
2024-10-16T09:07+0300
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çin
moğolistan
mihail mişustin
çin başbakanı li çiang
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısı kapsamında, Rusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi gerçekleşti.Yakın komşularımız ve stratejik ortaklarımız olan Çin ve Moğolistan ile dostane ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmenin, Rusya’nın dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Mişustin, “Ülkelerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması için birlikte çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.Görüşme sırasında varılan anlaşmaların bu çabalar için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancını dile getiren Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu fikirlerin hayata geçirilmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı büyük Avrasya ortaklığının inşasıyla ilişkilendirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Mişustin, Rus liderinin iki yıl önce Semerkant'ta üçlü formatın özel bir öneme sahip olduğunu, ikili işbirliğini etkin bir şekilde tamamladığını ve her üç ülke için de yüksek katma değer sağladığını vurguladığını anımsatarak şunu dedi:‘Rusya-Çin işbirliği tüm baskılara rağmen güçleniyor’Üçlü görüşmenin ardından Rusya Başbakanı Mişustin Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.Rus Başbakan, ikili görüşmede, “Benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ekonomik işbirliğini güçlendiriyor, karşılıklı ticareti artırıyor ve ortak yatırım projelerini hayata geçiriyor. Enerji sektöründeki ortaklık petrol, gaz, kömür ve nükleer endüstrileri kapsayan kapsamlı bir stratejik nitelik kazandı” diye kaydetti.Rusya-Çin başbakanlar görüşmesinin ŞİÖ Başbakanlar Konseyi kapsamında gerçekleştirildiğine işaret eden Mişustin, usya ve Çin arasındaki işbirliğinin bu birliğin verimliliğini daha da arttıracağına ve önemli ekonomik potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmasını mümkün kılacağına olan inancını dile getirdi.
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rusya, çin, moğolistan, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, işbirliği
rusya, çin, moğolistan, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, işbirliği
Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız
09:06 16.10.2024 (güncellendi: 09:07 16.10.2024)
Rusya’nın Çin ve Moğolistan ile ortak refah için çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Başbakanı Mişustin, bugünkü üçlü görüşme sırasında varılan anlaşmaların bunun için güvenilir bir temel oluşturacağı umudunu dile getirdi.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısı kapsamında, Rusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi gerçekleşti.
Yakın komşularımız ve stratejik ortaklarımız olan Çin ve Moğolistan ile dostane ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmenin, Rusya’nın dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Mişustin, “Ülkelerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması için birlikte çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.
Görüşme sırasında varılan anlaşmaların bu çabalar için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancını dile getiren Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok kutuplu yeni bir mimarinin şekillenmekte olduğu bir dönemde, üçlü ilişkilerimizin formatını bir örnek olarak gördüğümüz etkili bölgesel işbirliğinin önemi artıyor. Avrasya Ekonomik Birliği'nin geliştirilmesi, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinin uygulanması ve Moğolistan'ın Bozkır Rotası konsepti ile eşleştirilmesinin ortak çıkarlarımıza uygun olduğuna inanıyorum.
Bu fikirlerin hayata geçirilmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı büyük Avrasya ortaklığının inşasıyla ilişkilendirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Mişustin, Rus liderinin iki yıl önce Semerkant'ta üçlü formatın özel bir öneme sahip olduğunu, ikili işbirliğini etkin bir şekilde tamamladığını ve her üç ülke için de yüksek katma değer sağladığını vurguladığını anımsatarak şunu dedi:
Liderlerimiz arasında Duşanbe'de gerçekleştirilen ilk üçlü görüşmeden bu yana geçen on yıllık süre zarfında, sağlam bir temel belge ve mekanizma paketi oluşturuldu ve bu paket bize kesinlikle çok yönlü işbirliğini hayata geçirme fırsatı verdi. Yol haritası siyaset, ekonomi, bilim, teknoloji, eğitim ve kültür olsun neredeyse tüm alanları kapsıyor. Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun oluşturulmasına yönelik program da onaylandı. Bu program sınır ötesi ulaşım altyapısı, gümrük idaresi, sanayi, yatırım ve çevrenin korunması ve tabii ki sınır ötesi bölgeler arası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
‘Rusya-Çin işbirliği tüm baskılara rağmen güçleniyor’
Üçlü görüşmenin ardından Rusya Başbakanı Mişustin Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.
Rus Başbakan, ikili görüşmede, “Benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ekonomik işbirliğini güçlendiriyor, karşılıklı ticareti artırıyor ve ortak yatırım projelerini hayata geçiriyor. Enerji sektöründeki ortaklık petrol, gaz, kömür ve nükleer endüstrileri kapsayan kapsamlı bir stratejik nitelik kazandı” diye kaydetti.
Rusya-Çin başbakanlar görüşmesinin ŞİÖ Başbakanlar Konseyi kapsamında gerçekleştirildiğine işaret eden Mişustin, usya ve Çin arasındaki işbirliğinin bu birliğin verimliliğini daha da arttıracağına ve önemli ekonomik potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmasını mümkün kılacağına olan inancını dile getirdi.