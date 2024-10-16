Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-basbakani-misustin-ortak-refah-icin-cin-ve-mogolistanla-birlikle-calismaya-haziriz-1089276094.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız
Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Çin ve Moğolistan ile ortak refah için çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Başbakanı Mişustin, bugünkü üçlü görüşme sırasında varılan anlaşmaların... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:06+0300
2024-10-16T09:07+0300
dünya
rusya
çin
moğolistan
mihail mişustin
çin başbakanı li çiang
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
pakistan
işbirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089275627_0:0:3483:1959_1920x0_80_0_0_2a936923d820723b49d091abc60e0486.jpg
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısı kapsamında, Rusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi gerçekleşti.Yakın komşularımız ve stratejik ortaklarımız olan Çin ve Moğolistan ile dostane ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmenin, Rusya’nın dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Mişustin, “Ülkelerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması için birlikte çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.Görüşme sırasında varılan anlaşmaların bu çabalar için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancını dile getiren Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu fikirlerin hayata geçirilmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı büyük Avrasya ortaklığının inşasıyla ilişkilendirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Mişustin, Rus liderinin iki yıl önce Semerkant'ta üçlü formatın özel bir öneme sahip olduğunu, ikili işbirliğini etkin bir şekilde tamamladığını ve her üç ülke için de yüksek katma değer sağladığını vurguladığını anımsatarak şunu dedi:‘Rusya-Çin işbirliği tüm baskılara rağmen güçleniyor’Üçlü görüşmenin ardından Rusya Başbakanı Mişustin Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.Rus Başbakan, ikili görüşmede, “Benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ekonomik işbirliğini güçlendiriyor, karşılıklı ticareti artırıyor ve ortak yatırım projelerini hayata geçiriyor. Enerji sektöründeki ortaklık petrol, gaz, kömür ve nükleer endüstrileri kapsayan kapsamlı bir stratejik nitelik kazandı” diye kaydetti.Rusya-Çin başbakanlar görüşmesinin ŞİÖ Başbakanlar Konseyi kapsamında gerçekleştirildiğine işaret eden Mişustin, usya ve Çin arasındaki işbirliğinin bu birliğin verimliliğini daha da arttıracağına ve önemli ekonomik potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmasını mümkün kılacağına olan inancını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/trump-abd-dolarini-rezerv-para-birimi-olarak-kullanmayi-birakan-ulkelere-tarife-uygulayacagim-1089271469.html
rusya
çin
moğolistan
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089275627_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_6bb89fc8e9ffd539e8ee5a6d895a8f82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, moğolistan, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, işbirliği
rusya, çin, moğolistan, mihail mişustin, çin başbakanı li çiang, şanghay işbirliği örgütü (şiö), pakistan, işbirliği

Rusya Başbakanı Mişustin: Ortak refah için Çin ve Moğolistan’la birlikle çalışmaya hazırız

09:06 16.10.2024 (güncellendi: 09:07 16.10.2024)
© Sputnik / Roman NaumovRusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi
Rusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Roman Naumov
Abone ol
Rusya’nın Çin ve Moğolistan ile ortak refah için çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Başbakanı Mişustin, bugünkü üçlü görüşme sırasında varılan anlaşmaların bunun için güvenilir bir temel oluşturacağı umudunu dile getirdi.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Başbakanlar Konseyi toplantısı kapsamında, Rusya-Çin-Moğolistan başbakanlar görüşmesi gerçekleşti.
Yakın komşularımız ve stratejik ortaklarımız olan Çin ve Moğolistan ile dostane ilişkileri ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmenin, Rusya’nın dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Mişustin, “Ülkelerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması için birlikte çalışmaya hazırız” ifadesini kullandı.
Görüşme sırasında varılan anlaşmaların bu çabalar için sağlam bir temel oluşturacağına olan inancını dile getiren Mişustin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çok kutuplu yeni bir mimarinin şekillenmekte olduğu bir dönemde, üçlü ilişkilerimizin formatını bir örnek olarak gördüğümüz etkili bölgesel işbirliğinin önemi artıyor. Avrasya Ekonomik Birliği'nin geliştirilmesi, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinin uygulanması ve Moğolistan'ın Bozkır Rotası konsepti ile eşleştirilmesinin ortak çıkarlarımıza uygun olduğuna inanıyorum.
Bu fikirlerin hayata geçirilmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı büyük Avrasya ortaklığının inşasıyla ilişkilendirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Mişustin, Rus liderinin iki yıl önce Semerkant'ta üçlü formatın özel bir öneme sahip olduğunu, ikili işbirliğini etkin bir şekilde tamamladığını ve her üç ülke için de yüksek katma değer sağladığını vurguladığını anımsatarak şunu dedi:
Liderlerimiz arasında Duşanbe'de gerçekleştirilen ilk üçlü görüşmeden bu yana geçen on yıllık süre zarfında, sağlam bir temel belge ve mekanizma paketi oluşturuldu ve bu paket bize kesinlikle çok yönlü işbirliğini hayata geçirme fırsatı verdi. Yol haritası siyaset, ekonomi, bilim, teknoloji, eğitim ve kültür olsun neredeyse tüm alanları kapsıyor. Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun oluşturulmasına yönelik program da onaylandı. Bu program sınır ötesi ulaşım altyapısı, gümrük idaresi, sanayi, yatırım ve çevrenin korunması ve tabii ki sınır ötesi bölgeler arası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

‘Rusya-Çin işbirliği tüm baskılara rağmen güçleniyor’

Üçlü görüşmenin ardından Rusya Başbakanı Mişustin Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya geldi.
Rus Başbakan, ikili görüşmede, “Benzeri görülmemiş dış baskılara rağmen Rusya ve Çin ekonomik işbirliğini güçlendiriyor, karşılıklı ticareti artırıyor ve ortak yatırım projelerini hayata geçiriyor. Enerji sektöründeki ortaklık petrol, gaz, kömür ve nükleer endüstrileri kapsayan kapsamlı bir stratejik nitelik kazandı” diye kaydetti.
Rusya-Çin başbakanlar görüşmesinin ŞİÖ Başbakanlar Konseyi kapsamında gerçekleştirildiğine işaret eden Mişustin, usya ve Çin arasındaki işbirliğinin bu birliğin verimliliğini daha da arttıracağına ve önemli ekonomik potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmasını mümkün kılacağına olan inancını dile getirdi.
epa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
DÜNYA
Trump: ABD dolarını rezerv para birimi olarak kullanmayı bırakan ülkelere tarife uygulayacağım
02:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала