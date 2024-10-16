Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta iki köy ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ASAL Araştırma, Radyo Sputnik'te açıkladı: Vatandaş, muhalefetin de iktidarın da ekonomik durumu düzelteceğine inanmıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli’den, İmralı’ya ‘tasfiye’ çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusunun-ilerleyisi-devam-ediyor-donbassta-iki-koy-ele-gecirildi-1089289331.html
Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta iki köy ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta iki köy ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin biri Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim birimini Ukrayna işgalinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T13:04+0300
2024-10-16T13:14+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089288890_0:49:2860:1658_1920x0_80_0_0_bda3c3f1e2f7225655c9a471b61a1857.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Nevskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 430’dan fazla asker ve bir tank olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnıy Yar köyünü ele geçirdi. Ayrıca 10 karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusuna verilen zayiat 465 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna ordu birliklerini bozguna uğratmaya devam etti. Düşman güçler 40 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve yedi karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 710 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 100 kadar asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu da aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçler 75 asker kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteğiyle Ukrayna’daki insansız deniz aracı deposunu, hava üssü altyapısını, patlayıcı ve silah fabrikalarını, Ukrayna ordusunu besleyen rafineriyi, Neptun anti-gemi füze sistemini, S-200 hava savunma füze sistemini ve ayrıca Ukrayna ordusunun 138 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 56 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusu-nikolayevdeki-tank-fabrikasini-vurdu-1089279976.html
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089288890_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_51d90d47c8af1e254c8dd59277358ae8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta iki köy ele geçirildi

13:04 16.10.2024 (güncellendi: 13:14 16.10.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovDonbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin biri Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardığı bildirilirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Nevskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 430’dan fazla asker ve bir tank olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnıy Yar köyünü ele geçirdi. Ayrıca 10 karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusuna verilen zayiat 465 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna ordu birliklerini bozguna uğratmaya devam etti. Düşman güçler 40 kadar asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve yedi karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 710 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 100 kadar asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu da aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçler 75 asker kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteğiyle Ukrayna’daki insansız deniz aracı deposunu, hava üssü altyapısını, patlayıcı ve silah fabrikalarını, Ukrayna ordusunu besleyen rafineriyi, Neptun anti-gemi füze sistemini, S-200 hava savunma füze sistemini ve ayrıca Ukrayna ordusunun 138 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 56 uçak tipi İHA düşürdü.
Su-34 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu
10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала