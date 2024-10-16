https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusunun-ilerleyisi-devam-ediyor-donbassta-iki-koy-ele-gecirildi-1089289331.html

Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta iki köy ele geçirildi

Rus ordusunun ilerleyişi devam ediyor: Donbass’ta iki köy ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin biri Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim birimini Ukrayna işgalinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T13:04+0300

2024-10-16T13:04+0300

2024-10-16T13:14+0300

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lugansk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Nevskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 430’dan fazla asker ve bir tank olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnıy Yar köyünü ele geçirdi. Ayrıca 10 karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusuna verilen zayiat 465 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna ordu birliklerini bozguna uğratmaya devam etti. Düşman güçler 40 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve yedi karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 710 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 100 kadar asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu da aktif eylemlerine devam etti. Düşman güçler 75 asker kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteğiyle Ukrayna’daki insansız deniz aracı deposunu, hava üssü altyapısını, patlayıcı ve silah fabrikalarını, Ukrayna ordusunu besleyen rafineriyi, Neptun anti-gemi füze sistemini, S-200 hava savunma füze sistemini ve ayrıca Ukrayna ordusunun 138 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 56 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusu-nikolayevdeki-tank-fabrikasini-vurdu-1089279976.html

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