Rus Dışişleri: ABD'nin tutumu, BMGK'nın Gazze'de akan kanı ve şiddeti durdurmasını engelliyor
© AA / Abed Rahim KhatibGazze Şeridi
© AA / Abed Rahim Khatib
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Gazze Şeridi'nde devam eden can kayıplarının ve şiddetin altında ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutumunun bulunduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Güvenlik Konseyi'ne yeni üyelerin dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ABD yüzünden Gazze Şeridi'nde akan kanı ve şiddeti durduracak adımı atamadığını belirterek, "Bu çok üzücü ve BM'nin itibarını baltalıyor" dedi.
Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu'daki duruma değinen Verşinin, "(Gazze'de) Ateşkesin sağlanması, İsrail dahil bölgedeki tüm devletlerin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. BM'nin birçok kararında yer alan Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme ve bağımsız devlet kurma hakkının uygulanması gerekiyor. Bu olmadan herhangi bir olumlu gelişme olmaz. Sonuç olarak büyük ölçekli bölgesel savaşa geçiş eşiğindeyiz" diye konuştu.
ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendiren Verşinin, Amerikalıların BMGK'da Gazze ile ilgili birçok kararı veto ettiğini ve bu yaklaşımın yapıcı olmadığını söyledi.
Verşinin, "Maalesef BMGK, ABD'nin yaklaşımı yüzünden akan kanı ve şiddeti durduracak adım atamadı, atamıyor. Bu çok üzücü ve BM'nin itibarını baltalıyor" ifadesini kullandı.
Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu'daki duruma değinen Verşinin, "(Gazze'de) Ateşkesin sağlanması, İsrail dahil bölgedeki tüm devletlerin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. BM'nin birçok kararında yer alan Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme ve bağımsız devlet kurma hakkının uygulanması gerekiyor. Bu olmadan herhangi bir olumlu gelişme olmaz. Sonuç olarak büyük ölçekli bölgesel savaşa geçiş eşiğindeyiz" diye konuştu.
ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendiren Verşinin, Amerikalıların BMGK'da Gazze ile ilgili birçok kararı veto ettiğini ve bu yaklaşımın yapıcı olmadığını söyledi.
Verşinin, "Maalesef BMGK, ABD'nin yaklaşımı yüzünden akan kanı ve şiddeti durduracak adım atamadı, atamıyor. Bu çok üzücü ve BM'nin itibarını baltalıyor" ifadesini kullandı.
'BMGK'nın yenilenmesi gerekiyor'
BMGK'nın yenilenmesi ve genişletilmesi gerektiğini dile getiren Verşinin, "Birçok ülkenin pozisyonlarını dikkate alacak yenilenmeye ihtiyaç var. Ancak BMGK'ya NATO ve AB ülkelerini dahil etme girişimleri kabul edilemez. Bu zarar verici bir karar olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'deki duruma da dikkati çeken Verşinin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da uluslararası bir toplantının düzenleneceğini ve bunun için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.
Suriye'deki duruma da dikkati çeken Verşinin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da uluslararası bir toplantının düzenleneceğini ve bunun için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.