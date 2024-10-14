https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/real-madrid-galatasarayin-kalbini-istiyor-ancelotti-oldukca-israrili--1089198170.html

Real Madrid Galatasaray'ın 'kalbini istiyor': 'Ancelotti oldukça ısrarılı'

Real Madrid Galatasaray'ın 'kalbini istiyor': 'Ancelotti oldukça ısrarılı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol devi Real Madrid’in, sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki kilit... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:58+0300

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galatasaray

galatasaray sk

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okan buruk

real madrid

real madrid

real madrid

davinson sanchez

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Son olarak Süper Lig’den Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid’in, ara transfer döneminde Galatasaray’dan bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak istediği öne sürüldü. İspanyol basınına göre, Real Madrid’in 28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için devre arasında yüklü bir teklif yapacağı iddia ediliyor.Sanchez'e yüksek bonservis teklifi2023 yaz transfer döneminde Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan Davinson Sanchez, kısa sürede Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Arjantin basını Ole’nin haberine göre, Real Madrid’in Sanchez için yüksek bir bonservis bedeli önereceği ve oyuncunun da teklifi değerlendirmek istediği bildirildi.Galatasaray’ı zorlu ara transfer dönemi bekliyorSüper Lig devlerinin yıldızlarına olan ilgi devam ederken, Galatasaray’ın ara transfer döneminde Real Madrid’in teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Hem kulüp hem de oyuncu açısından zor bir karar süreci yaşanabilir.

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