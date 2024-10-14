https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/real-madrid-galatasarayin-kalbini-istiyor-ancelotti-oldukca-israrili--1089198170.html
Real Madrid Galatasaray'ın 'kalbini istiyor': 'Ancelotti oldukça ısrarılı'
Real Madrid Galatasaray'ın 'kalbini istiyor': 'Ancelotti oldukça ısrarılı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol devi Real Madrid’in, sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki kilit... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T10:58+0300
2024-10-14T10:58+0300
2024-10-14T10:58+0300
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Son olarak Süper Lig’den Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid’in, ara transfer döneminde Galatasaray’dan bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak istediği öne sürüldü. İspanyol basınına göre, Real Madrid’in 28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için devre arasında yüklü bir teklif yapacağı iddia ediliyor.Sanchez'e yüksek bonservis teklifi2023 yaz transfer döneminde Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan Davinson Sanchez, kısa sürede Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Arjantin basını Ole’nin haberine göre, Real Madrid’in Sanchez için yüksek bir bonservis bedeli önereceği ve oyuncunun da teklifi değerlendirmek istediği bildirildi.Galatasaray’ı zorlu ara transfer dönemi bekliyorSüper Lig devlerinin yıldızlarına olan ilgi devam ederken, Galatasaray’ın ara transfer döneminde Real Madrid’in teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Hem kulüp hem de oyuncu açısından zor bir karar süreci yaşanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/izlanda-turkiye-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-izlanda-turkiye-milli-mac-ne-zaman-sifresiz-mi-ilk-11-1089191288.html
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, carlo ancelotti, okan buruk, real madrid, real madrid, real madrid, davinson sanchez, transfer
galatasaray, galatasaray sk, futbol, carlo ancelotti, okan buruk, real madrid, real madrid, real madrid, davinson sanchez, transfer
Real Madrid Galatasaray'ın 'kalbini istiyor': 'Ancelotti oldukça ısrarılı'
Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanyol devi Real Madrid’in, sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki kilit isimlerinden Davinson Sanchez için harekete geçtiği iddia edildi. Avrupa devlerinin Galatasaray’ın yıldızlarına olan ilgisi sürerken, ara transfer döneminde kulübü zor bir süreç bekliyor.
Son olarak Süper Lig’den Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid’in, ara transfer döneminde Galatasaray’dan bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak istediği öne sürüldü. İspanyol basınına göre, Real Madrid’in 28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için devre arasında yüklü bir teklif yapacağı iddia ediliyor.
Sanchez'e yüksek bonservis teklifi
2023 yaz transfer döneminde Tottenham’dan 9.5 milyon Euro bedelle Galatasaray’a transfer olan Davinson Sanchez, kısa sürede Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Arjantin basını Ole’nin haberine göre, Real Madrid’in Sanchez için yüksek bir bonservis bedeli önereceği ve oyuncunun da teklifi değerlendirmek istediği bildirildi.
Galatasaray’ı zorlu ara transfer dönemi bekliyor
Süper Lig devlerinin yıldızlarına olan ilgi devam ederken, Galatasaray’ın ara transfer döneminde Real Madrid’in teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Hem kulüp hem de oyuncu açısından zor bir karar süreci yaşanabilir.