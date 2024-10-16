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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/nijeryada-sel-2-milyonu-askin-insan-yerinden-oldu-1089271822.html
Nijerya'da sel: 2 milyonu aşkın insan yerinden oldu
Nijerya'da sel: 2 milyonu aşkın insan yerinden oldu
Sputnik Türkiye
Nijerya'da 9 bölgede gerçekleşen sel felaketinde 150 bin hektar arazi sular altında kalırken, 2 milyonu aşkın insan yerinden oldu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T02:55+0300
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Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini belirtti.Mahmud, sel felaketi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu kaydetti.Kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Mahmud, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü" ifadesini kullandı.Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da belirtti. Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.
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nijerya, sel, sel felaketi
nijerya, sel, sel felaketi

Nijerya'da sel: 2 milyonu aşkın insan yerinden oldu

02:55 16.10.2024
© AANijerya'da sel felaketi
Nijerya'da sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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Nijerya'da 9 bölgede gerçekleşen sel felaketinde 150 bin hektar arazi sular altında kalırken, 2 milyonu aşkın insan yerinden oldu.
Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini belirtti.
Mahmud, sel felaketi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu kaydetti.
Kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Mahmud, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü" ifadesini kullandı.
Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da belirtti. Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.
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