https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/iranda-petrol-rafinerisinde-yangin-1-olu-4-yarali-1089270172.html
İran'da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü 4 yaralı
İran'da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü 4 yaralı
Sputnik Türkiye
İran'ın güneybatısında yer alan Şuşter'deki bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi. Petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T01:05+0300
2024-10-16T01:05+0300
2024-10-16T01:05+0300
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petrol rafinerisi
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Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.Seyyidmusevi, yangının nedeni olarak petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1089269082.html
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iran, yangın, petrol, petrol rafinerisi
iran, yangın, petrol, petrol rafinerisi
İran'da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü 4 yaralı
İran'ın güneybatısında yer alan Şuşter'deki bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi. Petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması sonucu yangının çıktığı açıklandı.
Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.
İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinin Kaymakamı Muhsin Seyyidmusevi, petrol rafinerisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Seyyidmusevi, yangının nedeni olarak petrol tankerlerinden birinin rafinerideki benzin depolarına çarpması olduğunu kaydetti.