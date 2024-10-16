https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/milli-futbolcu-kerem-akturkoglundan-filistin-paylasimi-sessiz-kalamiyorum-artik-yeter-1089308479.html
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'
Sputnik Türkiye
Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşananlara 'bir kez daha' dikkati çekti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T19:02+0300
2024-10-16T19:02+0300
2024-10-16T19:02+0300
israil- filistin çatışması
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
türkiye
kerem aktürkoğlu
filistin
israil
katliam
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"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum" cümleleriyle paylaşımına başlayan Aktürkoğlu, "Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam" cümlelerini dile getirdi.Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html
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kerem aktürkoğlu, muhammed kerem aktürkoğlu, kerem aktürkoğlu filistin, kerem aktürkoğlu gaze, kerem aktürkoğlu israil
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'
Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşananlara 'bir kez daha' dikkati çekti.
"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum" cümleleriyle paylaşımına başlayan Aktürkoğlu, "Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam" cümlelerini dile getirdi.
Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde…
israil ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.
Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse varmı?
Böyle bir dehşet karşısıla, her şey yolundaymışçasınahayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?
Bu katllam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmali…
Artık yeter!