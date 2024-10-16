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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/milli-futbolcu-kerem-akturkoglundan-filistin-paylasimi-sessiz-kalamiyorum-artik-yeter-1089308479.html
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'
Sputnik Türkiye
Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşananlara 'bir kez daha' dikkati çekti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T19:02+0300
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israil- filistin çatışması
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kerem aktürkoğlu
filistin
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"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum" cümleleriyle paylaşımına başlayan Aktürkoğlu, "Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam" cümlelerini dile getirdi.Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'

19:02 16.10.2024
© İHA / HASAN İNCE-AW284276Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / HASAN İNCE-AW284276
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Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşananlara 'bir kez daha' dikkati çekti.
"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum" cümleleriyle paylaşımına başlayan Aktürkoğlu, "Ama duyduklarım sadece onlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam" cümlelerini dile getirdi.
Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde…

israil ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse varmı?

Böyle bir dehşet karşısıla, her şey yolundaymışçasınahayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?

Bu katllam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmali…

Artık yeter!

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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