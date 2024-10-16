Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: 'Sessiz kalamıyorum, artık yeter'

Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde…

israil ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum.

Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse varmı?

Böyle bir dehşet karşısıla, her şey yolundaymışçasınahayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?

Bu katllam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmali…

Artık yeter!