https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/milli-egitim-bakani-tekin-etkin-olarak-medeniyet-kurucusu-ve-gelistiricisi-bilge-nesiller-1089162220.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

Bakan Tekin, Avrasya Bir Vakfının Cumartesi Konferansları'nda yaptığı konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T18:24+0300

2024-10-12T18:24+0300

2024-10-12T18:24+0300

politika

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

türkiye yüzyılı

türkiye yüzyılı maarif modeli

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Avrasya Bir Vakfı'nda düzenlenen Cumartesi Konferansları'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sunum eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını anlattı.Türkiye'de 1 milyon 200 bine yakın öğretmen olduğunu, bunların yaklaşık 18 milyon civarında öğrenciye hizmet verdiğini belirten Tekin, bunun büyük bir rakam olduğunu, aileler ve yakınlar düşünüldüğünde 85 milyon vatandaşın tamamının eğitimle ilgili haberleri ve gelişmeleri yakın takip ettiğini söyledi.Tekin, görevdeki öğretmenlerin yaklaşık 800 bininin son 22 yılda atananlar olduğunu dile getirerek, "Bu yüzde 80'e yakın bir rakam yapıyor. Aynı şekilde yapılan dersliklerin sayısı yine bu 22 yılda 2 katından daha fazla artmış durumda. Aynı şekilde güçlendirme yapılan, yıkımı yapılan derslikleri de hesaba kattığımızda bu sayı yaklaşık 3 kata kadar, bu rakamın içerisinde özeller de var, çıkmış oluyor" diye konuştu.Yurt dışında ve yurt içindeki birçok akademik toplantıya katıldıklarını anlatan Tekin, öğretmenlerle de konuşarak Türkiye'deki müfredatla ilgili eleştirileri topladıklarını aktardı.Uluslararası raporlarda iki ana eleştiri olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:Tekin, müfredatın revize edilmesi gerektiğine dair ellerinde çokça akademik çalışma biriktiğini vurgulayarak, çalışma yapmaya başladıklarını anlattı.'Etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller hedefliyoruz'Vatandaşın eğitim sisteminden beklentisinin Güney Kore'de, Fransa'da ve Singapur'daki bir vatandaşın beklentisinden farklı olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatı yüzde 35 oranında sadeleştirdiklerini aktararak, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyiyi, doğruyu, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, medeniyete uyum sağlayan değil etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller hedeflediklerini kaydetti.Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde insan olduğunu vurgulayan Tekin, şunları dile getirdi:

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milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, türkiye yüzyılı, türkiye yüzyılı maarif modeli