https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiyede-bir-ilk-taksi-almayinca-bindikleri-metrobuste-dogum-yapti-1089256067.html
Türkiye'de bir ilk: Taksi almayınca bindikleri metrobüste doğum yaptı
Türkiye'de bir ilk: Taksi almayınca bindikleri metrobüste doğum yaptı
Sputnik Türkiye
35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yaptı. Metrobüste doğan bebeğe... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:49+0300
2024-10-15T16:49+0300
2024-10-15T16:49+0300
yaşam
istanbul
metrobüs
doğum
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Esenyurt’ta oturan 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek istedi. Ama çift taksi bulamayınca daha hızlı olacağını düşünerek sabah 08.30'da metrobüse bindi. Sancıları artınca metrobüs 'doğumhane' olduMetrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.Taksi durdurmaya çalıştım kimse almadıBebeğin babası Cemal Mete yaşadıklarını şöyle anlattı: Bebeğin ilk ziyaretçileri ise Dilek İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/metro-istasyonunda-dogan-aceleci-bebege-toplu-tasima-omur-boyu-ucretsiz--1088216415.html
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istanbul, metrobüs, doğum, bebek
istanbul, metrobüs, doğum, bebek
Türkiye'de bir ilk: Taksi almayınca bindikleri metrobüste doğum yaptı
35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yaptı. Metrobüste doğan bebeğe Yılmaz adı verildi.
Esenyurt’ta oturan 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek istedi. Ama çift taksi bulamayınca daha hızlı olacağını düşünerek sabah 08.30'da metrobüse bindi.
Sancıları artınca metrobüs 'doğumhane' oldu
Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.
Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.
Taksi durdurmaya çalıştım kimse almadı
Bebeğin babası Cemal Mete yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Elimden geleni yaptım. Hanıma, çocuğa bir şey olur diye korktum. Çok şükür iyiler. Metrobüste yolcular vardı. Sağ olsun aracı boşalttılar. Sonra bir kenara çektik. Ambulansın gelmesini bekledik. Ambulans gelmeden doğum gerçekleşti. Taksiciye sordum, durağı da aradım. Taksi de durdurdum kimse almadı.
Bebeğin ilk ziyaretçileri ise Dilek İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu oldu.