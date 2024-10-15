https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiyede-bir-ilk-taksi-almayinca-bindikleri-metrobuste-dogum-yapti-1089256067.html

Türkiye'de bir ilk: Taksi almayınca bindikleri metrobüste doğum yaptı

Türkiye'de bir ilk: Taksi almayınca bindikleri metrobüste doğum yaptı

Sputnik Türkiye

35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yaptı. Metrobüste doğan bebeğe... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T16:49+0300

2024-10-15T16:49+0300

2024-10-15T16:49+0300

yaşam

istanbul

metrobüs

doğum

bebek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089255914_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_b4c7261d7a98d4897778c66cb892158e.jpg

Esenyurt’ta oturan 35 haftalık hamile olan Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek istedi. Ama çift taksi bulamayınca daha hızlı olacağını düşünerek sabah 08.30'da metrobüse bindi. Sancıları artınca metrobüs 'doğumhane' olduMetrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.Taksi durdurmaya çalıştım kimse almadıBebeğin babası Cemal Mete yaşadıklarını şöyle anlattı: Bebeğin ilk ziyaretçileri ise Dilek İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/metro-istasyonunda-dogan-aceleci-bebege-toplu-tasima-omur-boyu-ucretsiz--1088216415.html

istanbul

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, metrobüs, doğum, bebek