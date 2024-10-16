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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/antalya-kas-aciklarinda-47-buyuklugunde-deprem-yasanmisti-naci-gorurden-aciklama-geldi-1089274782.html
Antalya Kaş açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı: Naci Görür'den açıklama geldi
Antalya Kaş açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı: Naci Görür'den açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kaş açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Akdeniz’de kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD'ın verilerine göre, deprem dün saat 19.54'te... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T08:20+0300
2024-10-16T08:20+0300
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, bu transform fayının Burdur-Fethiye Fay Zonu'nun denizdeki devamı olduğunu ifade ederek, bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.Depremin teknik detaylarıAkdeniz'de sıkça yaşanan depremler arasında yer alan bu sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Depremin büyüklüğü 4.7, derinliği ise 23.55 kilometre olarak kaydedildi. Uzmanlar, bölgenin aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu vurgularken, depremlerin sıkça meydana gelebileceğine dikkat çekiyor.Naci Görür’ün vurguladığı Pilini-Strabo transform fayı, özellikle Burdur-Fethiye Fay Zonu ile bağlantılı olduğu için Akdeniz'deki sismik aktiviteler açısından önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu fay hattı, Rodos Adası’nın güney doğusundan Fethiye açıklarına kadar uzanıyor.Bölgedeki depremler devam edebilir mi?Bölgedeki sismik hareketlilik, uzmanlara göre normal bir süreç olarak değerlendiriliyor. Ancak Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu üzerindeki hareketler, gelecekte daha büyük depremler yaşanabileceğine dair işaretler veriyor. Uzmanlar bölgedeki halkın bu tür sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html
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son depremler, antalya deprem, antalya deprem naci görür, kaş deprem naci görür

Antalya Kaş açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı: Naci Görür'den açıklama geldi

08:20 16.10.2024
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA
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Antalya'nın Kaş açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Akdeniz’de kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD'ın verilerine göre, deprem dün saat 19.54'te yerin 23.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, bu transform fayının Burdur-Fethiye Fay Zonu'nun denizdeki devamı olduğunu ifade ederek, bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Depremin teknik detayları

Akdeniz'de sıkça yaşanan depremler arasında yer alan bu sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Depremin büyüklüğü 4.7, derinliği ise 23.55 kilometre olarak kaydedildi. Uzmanlar, bölgenin aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu vurgularken, depremlerin sıkça meydana gelebileceğine dikkat çekiyor.
Naci Görür’ün vurguladığı Pilini-Strabo transform fayı, özellikle Burdur-Fethiye Fay Zonu ile bağlantılı olduğu için Akdeniz'deki sismik aktiviteler açısından önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu fay hattı, Rodos Adası’nın güney doğusundan Fethiye açıklarına kadar uzanıyor.

Bölgedeki depremler devam edebilir mi?

Bölgedeki sismik hareketlilik, uzmanlara göre normal bir süreç olarak değerlendiriliyor. Ancak Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu üzerindeki hareketler, gelecekte daha büyük depremler yaşanabileceğine dair işaretler veriyor. Uzmanlar bölgedeki halkın bu tür sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
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