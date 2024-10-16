https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/antalya-kas-aciklarinda-47-buyuklugunde-deprem-yasanmisti-naci-gorurden-aciklama-geldi-1089274782.html

Antalya Kaş açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı: Naci Görür'den açıklama geldi

Antalya Kaş açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı: Naci Görür'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kaş açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Akdeniz’de kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD'ın verilerine göre, deprem dün saat 19.54'te... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T08:20+0300

2024-10-16T08:20+0300

2024-10-16T08:20+0300

naci görür

türkiye

antalya

son depremler

kaş

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, bu transform fayının Burdur-Fethiye Fay Zonu'nun denizdeki devamı olduğunu ifade ederek, bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.Depremin teknik detaylarıAkdeniz'de sıkça yaşanan depremler arasında yer alan bu sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Depremin büyüklüğü 4.7, derinliği ise 23.55 kilometre olarak kaydedildi. Uzmanlar, bölgenin aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu vurgularken, depremlerin sıkça meydana gelebileceğine dikkat çekiyor.Naci Görür’ün vurguladığı Pilini-Strabo transform fayı, özellikle Burdur-Fethiye Fay Zonu ile bağlantılı olduğu için Akdeniz'deki sismik aktiviteler açısından önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu fay hattı, Rodos Adası’nın güney doğusundan Fethiye açıklarına kadar uzanıyor.Bölgedeki depremler devam edebilir mi?Bölgedeki sismik hareketlilik, uzmanlara göre normal bir süreç olarak değerlendiriliyor. Ancak Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu üzerindeki hareketler, gelecekte daha büyük depremler yaşanabileceğine dair işaretler veriyor. Uzmanlar bölgedeki halkın bu tür sarsıntılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html

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