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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/lubnanda-kanser-hastasi-cocuklar-bombardiman-nedeniyle-tedaviye-ara-vermek-zorunda-kaliyor-1089283051.html
Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor
Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor
Sputnik Türkiye
Elio el Baalbaki adlı erkek çocuk 4 yaşında ve son 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Elio, bombardımanlardan dolayı annesi Samah el Baalbaki ve ailesi ile... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T13:28+0300
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Füzelerden biri Samah ailesinin evine isabet ederek, yerle bir etti. Aile, taşınmaları nedeniyle tedaviye birkaç gün ara vermek zorunda kaldı.Samah el Baalbaki, Sputnike demecinde şunları söyledi:Beyrut’taki Çocuk Kanser Merkezi’nin idari ve insan kaynakları işlerinden sorumlu İcra Direktörü Dr. Manal el-Azgari Pasha, Sputnik’e şu açıklamalarda bulundu:“Şu anda kanser hastası olan tüm çocukların başlıca sorunu kitlesel bir şekilde yer değiştirme ve tedavinin kesintiye uğramasıdır. Üstelik hem hastalar hem de doktorlar gidiyor. Uzak köylere gidenler tedaviye devam edemiyor. Bu nedenle giden hastaları arayarak kendilerine en yakın tedavi merkezini bulmalarına yardımcı olan özel bir departman oluşturduk. Zira tedaviye ara verilmesi gerileme anlamına geliyor ve bu hastalar için çok kötü bir durumdur. Şu anda 400 hastamız var ve hepsinin tedavi görmeye devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Dr. Nada Sabiti, Sputnik’e şunları anlattı:“Oysa şu anda bu çocuklar aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor, biz ise bağışıklıklarının çok düşük olduğunu ve tüm virüslerle aynı anda baş etmelerinin onlar için çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Düzgün yıkanmanın bile zor olduğu bu yerlerdeki temizlik, sıhhi koşullar konusunda konuşmamayı tercih ederim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/lubnanin-guneyinden-kacanlar-manastira-sigindi-bu-hiristiyanlara-tesekkur-ediyoruz-1089251162.html
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Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor
Sputnik Türkiye
Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor
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video, israil-filistin, israil, lübnan, beyrut, kanser
video, israil-filistin, israil, lübnan, beyrut, kanser

Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor

13:28 16.10.2024
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Elio el Baalbaki adlı erkek çocuk 4 yaşında ve son 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Elio, bombardımanlardan dolayı annesi Samah el Baalbaki ve ailesi ile birlikte Lübnan’ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde yer alan, memleketleri olan Hadata köyünden kaçmak zorunda kaldı.
Füzelerden biri Samah ailesinin evine isabet ederek, yerle bir etti. Aile, taşınmaları nedeniyle tedaviye birkaç gün ara vermek zorunda kaldı.
Samah el Baalbaki, Sputnike demecinde şunları söyledi:

“Yoldayken Beyrut’ta bir tıp merkeziyle iletişime geçmeyi başardım, Elio’yu kabul ettiler. Ancak uzun yolculuk, panik ve stres nedeniyle Elio’nun bağışıklığı düştü, boğaz ve kulak enfeksiyonuna yakalandı. Bu nedenle onkoloji tedavisi asgari düzeye indirilmesi gerekiyordu. Gerekli yaşam koşullarının sağlanmasındaki sorunlar nedeniyle durum daha da zorlaşıyor, Elio çok sayıda çocukla aynı odada olamaz, oysa ağabeyleri ve ablaları hep yanında, ayrıca yaşam koşulları da çok değişti. İdeal temizlik, huzur ve izolasyon gibi gerekli koşulları sağlamak çok zor.”

Beyrut’taki Çocuk Kanser Merkezi’nin idari ve insan kaynakları işlerinden sorumlu İcra Direktörü Dr. Manal el-Azgari Pasha, Sputnik’e şu açıklamalarda bulundu:
“Şu anda kanser hastası olan tüm çocukların başlıca sorunu kitlesel bir şekilde yer değiştirme ve tedavinin kesintiye uğramasıdır. Üstelik hem hastalar hem de doktorlar gidiyor. Uzak köylere gidenler tedaviye devam edemiyor. Bu nedenle giden hastaları arayarak kendilerine en yakın tedavi merkezini bulmalarına yardımcı olan özel bir departman oluşturduk. Zira tedaviye ara verilmesi gerileme anlamına geliyor ve bu hastalar için çok kötü bir durumdur. Şu anda 400 hastamız var ve hepsinin tedavi görmeye devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”
Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Dr. Nada Sabiti, Sputnik’e şunları anlattı:

Kanserli çocuklarda tedavide iyileşme oranı çok yüksektir ve eğer hastaya tedavi ve doğru koşullar sağlanırsa yüzde 90-95’e ulaşabilmektedir. Ancak tedaviye ara verilirse ve çocuklar şubelerimize ulaşamıyorsa iyileşmeleri de sorun haline gelmektedir.

“Oysa şu anda bu çocuklar aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor, biz ise bağışıklıklarının çok düşük olduğunu ve tüm virüslerle aynı anda baş etmelerinin onlar için çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Düzgün yıkanmanın bile zor olduğu bu yerlerdeki temizlik, sıhhi koşullar konusunda konuşmamayı tercih ederim.”
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