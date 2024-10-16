https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/lubnanda-kanser-hastasi-cocuklar-bombardiman-nedeniyle-tedaviye-ara-vermek-zorunda-kaliyor-1089283051.html

Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor

Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor

Sputnik Türkiye

Elio el Baalbaki adlı erkek çocuk 4 yaşında ve son 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Elio, bombardımanlardan dolayı annesi Samah el Baalbaki ve ailesi ile... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T13:28+0300

2024-10-16T13:28+0300

2024-10-16T13:28+0300

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Füzelerden biri Samah ailesinin evine isabet ederek, yerle bir etti. Aile, taşınmaları nedeniyle tedaviye birkaç gün ara vermek zorunda kaldı.Samah el Baalbaki, Sputnike demecinde şunları söyledi:Beyrut’taki Çocuk Kanser Merkezi’nin idari ve insan kaynakları işlerinden sorumlu İcra Direktörü Dr. Manal el-Azgari Pasha, Sputnik’e şu açıklamalarda bulundu:“Şu anda kanser hastası olan tüm çocukların başlıca sorunu kitlesel bir şekilde yer değiştirme ve tedavinin kesintiye uğramasıdır. Üstelik hem hastalar hem de doktorlar gidiyor. Uzak köylere gidenler tedaviye devam edemiyor. Bu nedenle giden hastaları arayarak kendilerine en yakın tedavi merkezini bulmalarına yardımcı olan özel bir departman oluşturduk. Zira tedaviye ara verilmesi gerileme anlamına geliyor ve bu hastalar için çok kötü bir durumdur. Şu anda 400 hastamız var ve hepsinin tedavi görmeye devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Dr. Nada Sabiti, Sputnik’e şunları anlattı:“Oysa şu anda bu çocuklar aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor, biz ise bağışıklıklarının çok düşük olduğunu ve tüm virüslerle aynı anda baş etmelerinin onlar için çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Düzgün yıkanmanın bile zor olduğu bu yerlerdeki temizlik, sıhhi koşullar konusunda konuşmamayı tercih ederim.”

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Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor Sputnik Türkiye Lübnan’da kanser hastası çocuklar bombardıman nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalıyor 2024-10-16T13:28+0300 true PT1M53S

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video, israil-filistin, israil, lübnan, beyrut, kanser