https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/lubnanin-guneyinden-kacanlar-manastira-sigindi-bu-hiristiyanlara-tesekkur-ediyoruz-1089251162.html
Lübnan'ın güneyinden kaçanlar, manastıra sığındı: Bu Hıristiyanlara teşekkür ediyoruz
Lübnan'ın güneyinden kaçanlar, manastıra sığındı: Bu Hıristiyanlara teşekkür ediyoruz
Sputnik Türkiye
Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Deir Saidet en Najat Cizvit Manastırı, ülkenin güneyinden yerinden edilmiş Lübnanlara kapılarını açtı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T14:50+0300
2024-10-15T14:50+0300
2024-10-15T14:50+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
video
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089250961_38:0:1995:1101_1920x0_80_0_0_6d26dd5a5119f51413b0f5d6ec4e7a73.png
Sputnik, göçmenler ve kendilerine yardım elini uzatanlarla konuştu.
lübnan
israil
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089250961_283:0:1751:1101_1920x0_80_0_0_eee89f07d3cf578e3beab18d9c5ac2c0.png
Lübnan'ın güneyinden kaçanlar, manastıra sığındı: Bu Hıristiyanlara teşekkür ediyoruz
Sputnik Türkiye
Lübnan'ın güneyinden kaçanlar, manastıra sığındı: Bu Hıristiyanlara teşekkür ediyoruz
2024-10-15T14:50+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, video, видео
lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, video, видео
Lübnan'ın güneyinden kaçanlar, manastıra sığındı: Bu Hıristiyanlara teşekkür ediyoruz
Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Deir Saidet en Najat Cizvit Manastırı, ülkenin güneyinden yerinden edilmiş Lübnanlara kapılarını açtı.
Sputnik, göçmenler ve kendilerine yardım elini uzatanlarla konuştu.