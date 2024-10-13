https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/sirbistan-bricse-katilmayi-abye-katilmanin-alternatifi-olarak-degerlendiriyor-1089183342.html
Sırbistan BRICS'e katılmayı, AB'ye katılmanın alternatifi olarak değerlendiriyor
Sırbistan BRICS'e katılmayı, AB'ye katılmanın alternatifi olarak değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, BRICS'e katılmanın AB'ye gerçek bir alternatif olduğunu belirtti. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T18:11+0300
2024-10-13T18:11+0300
2024-10-13T18:21+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vulin
brics
katılım
ab
alternatif
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Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Alman Berliner Zeitung gazetesine demecinde Sırbistan'ın BRICS'e katılmayı Avrupa Birliği’ne (AB) katılmanın gerçek bir alternatifi olarak değerlendirdiğini söyledi.Vulin, "Sırbistan mutlaka Kazan’da (BRICS zirvesinde) temsil edilecek. BRICS üyeliği dahil olmak üzere tüm seçenekleri araştırmamak sorumsuzluk olur. Eğer BRICS üyeliği BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Suudi Arabistan veya Türkiye gibi diğer ülkeler için cazipse, Sırbistan için durum neden farklı olsun? Dolayısıyla BRICS’e katılmanın AB’nin gerçek bir alternatifi olduğuna şüphe yok” diye konuştu.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'teBRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/rusya-disisleri-bakanligi-brics-askeri-bir-ittifak-degil-ve-olmayacak-1089166982.html
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sırbistan, aleksandr vulin, brics, katılım, ab, alternatif
sırbistan, aleksandr vulin, brics, katılım, ab, alternatif
Sırbistan BRICS'e katılmayı, AB'ye katılmanın alternatifi olarak değerlendiriyor
18:11 13.10.2024 (güncellendi: 18:21 13.10.2024)
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin, BRICS'e katılmanın AB'ye gerçek bir alternatif olduğunu belirtti.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin, Alman Berliner Zeitung gazetesine demecinde Sırbistan'ın BRICS'e katılmayı Avrupa Birliği’ne (AB) katılmanın gerçek bir alternatifi olarak değerlendirdiğini söyledi.
Vulin, "Sırbistan mutlaka Kazan’da (BRICS zirvesinde) temsil edilecek. BRICS üyeliği dahil olmak üzere tüm seçenekleri araştırmamak sorumsuzluk olur. Eğer BRICS üyeliği BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), Suudi Arabistan veya Türkiye gibi diğer ülkeler için cazipse, Sırbistan için durum neden farklı olsun? Dolayısıyla BRICS’e katılmanın AB’nin gerçek bir alternatifi olduğuna şüphe yok” diye konuştu.
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.
BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.