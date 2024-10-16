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Kredi ve kart borçlarına yapılandırma paketi detayları belli oldu: Taksit ve geri ödeme tutarları ne olacak?
Kredi ve kart borçlarına yapılandırma paketi detayları belli oldu: Taksit ve geri ödeme tutarları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Kamu bankaları, borcunu ödemekte zorlanan kişiler için yüzde 3,11 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu. Bu gelişmeyle borçlular rahat bir nefes... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T08:32+0300
2024-10-16T08:33+0300
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Merkez Bankası faiz indirimi kararını açıklamadan önce, bankalardan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için önemli bir adım geldi.Kamu bankalarının başlattığı yapılandırma kampanyası, hem birikmiş ihtiyaç kredisi borçları hem de kredi kartı borçları için geçerli olacak. Borcunu ödemekte zorlanan tüketiciler, 60 aya kadar vadeli yapılandırma yaparak ödemelerini daha uzun süreye yayabilecek. Bu süreçte toplam yapılandırılan borcun 1.5 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.60 aya kadar vade ve yüzde 3.11 faiz oranıYapılandırma paketi kapsamında kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 3.11 faiz oranı ile 60 aya kadar vadelendirilebilecek. Uzmanlar, bu oranın ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini öngörüyor. Özellikle özel bankaların da benzer kampanyalar başlatmasıyla birlikte faiz oranlarının daha uygun hale gelebileceği belirtiliyor.Örnek ödeme planları: 100 bin TL ve 50 bin TL borçlarYapılandırma paketiyle birlikte borcunu yeniden yapılandırmak isteyenler için örnek ödeme planları hesaplandı.Borç yapılandırması kimleri kapsıyor?Bu yapılandırma paketi, özellikle borcunu ödeyemeyen ve ödeme güçlüğü çeken kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Yapılandırmadan faydalanabilecek kişiler şöyle:Kredi kartı yapılandırmasında kullanım şartlarıYapılandırma yapılan kredi kartları kullanıma açık kalacak, ancak önemli bir kısıtlama var: Borcun yarısı ödeninceye kadar kredi kartı limiti artırılamayacak. Bu durum, kredi kartı borcunu yapılandıranlar için bir denge unsuru olacak.Son başvuru tarihi: 27 Eylül 2025Yapılandırma için başvurular 27 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarih, hem kamu bankaları hem de ilerleyen dönemde katılması beklenen özel bankalar için geçerli olacak.BDDK düzenlemesi borçluları rahatlatacakBDDK'nın bu düzenlemesi, sadece borçluları değil, bankaları da rahatlatacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme, bankalar için de bir çözüm sunuyor. Toplamda 90 milyar TL civarında takibe düşmüş borç bulunuyor ve bu yapılandırma kampanyaları bu borçların eritilmesinde önemli rol oynayacak" dedi.Yapılandırma paketleri sayesinde borçlular ödemelerini uzun vadeye yayabilecek ve ekonomik sıkışıklıklarından kurtulabilecek. Uzmanlar, yapılandırma kampanyalarının özellikle yılın son çeyreğinde daha geniş kapsamlı hale geleceğini tahmin ediyor.
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Kredi ve kart borçlarına yapılandırma paketi detayları belli oldu: Taksit ve geri ödeme tutarları ne olacak?

08:32 16.10.2024 (güncellendi: 08:33 16.10.2024)
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Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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Kamu bankaları, borcunu ödemekte zorlanan kişiler için yüzde 3,11 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu. Bu gelişmeyle borçlular rahat bir nefes alırken, gözler şimdi özel bankaların yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, 100 bin TL veya 50 bin TL borcu olan biri için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar olacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası faiz indirimi kararını açıklamadan önce, bankalardan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için önemli bir adım geldi.
Kamu bankalarının başlattığı yapılandırma kampanyası, hem birikmiş ihtiyaç kredisi borçları hem de kredi kartı borçları için geçerli olacak. Borcunu ödemekte zorlanan tüketiciler, 60 aya kadar vadeli yapılandırma yaparak ödemelerini daha uzun süreye yayabilecek. Bu süreçte toplam yapılandırılan borcun 1.5 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

60 aya kadar vade ve yüzde 3.11 faiz oranı

Yapılandırma paketi kapsamında kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 3.11 faiz oranı ile 60 aya kadar vadelendirilebilecek. Uzmanlar, bu oranın ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini öngörüyor. Özellikle özel bankaların da benzer kampanyalar başlatmasıyla birlikte faiz oranlarının daha uygun hale gelebileceği belirtiliyor.

Örnek ödeme planları: 100 bin TL ve 50 bin TL borçlar

Yapılandırma paketiyle birlikte borcunu yeniden yapılandırmak isteyenler için örnek ödeme planları hesaplandı.
100 bin TL borcu olan bir vatandaş, 60 ay vadeli ve yüzde 3.11 faiz oranıyla yapılandırma yaptığında, aylık 3 bin 698 TL taksit ödeyecek. Bu borcun toplam geri ödeme tutarı ise 221 bin TL olacak.
50 bin TL borcu olanlar için aylık taksit 2 bin 222 TL olacak ve toplam geri ödeme tutarı 133 bin TL olarak belirlendi.

Borç yapılandırması kimleri kapsıyor?

Bu yapılandırma paketi, özellikle borcunu ödeyemeyen ve ödeme güçlüğü çeken kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Yapılandırmadan faydalanabilecek kişiler şöyle:
Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler,
Kredi borcunu en az 30 gün geciktirenler,
Hukuki ya da idari takibe düşenler.

Kredi kartı yapılandırmasında kullanım şartları

Yapılandırma yapılan kredi kartları kullanıma açık kalacak, ancak önemli bir kısıtlama var: Borcun yarısı ödeninceye kadar kredi kartı limiti artırılamayacak. Bu durum, kredi kartı borcunu yapılandıranlar için bir denge unsuru olacak.

Son başvuru tarihi: 27 Eylül 2025

Yapılandırma için başvurular 27 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarih, hem kamu bankaları hem de ilerleyen dönemde katılması beklenen özel bankalar için geçerli olacak.

BDDK düzenlemesi borçluları rahatlatacak

BDDK'nın bu düzenlemesi, sadece borçluları değil, bankaları da rahatlatacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme, bankalar için de bir çözüm sunuyor. Toplamda 90 milyar TL civarında takibe düşmüş borç bulunuyor ve bu yapılandırma kampanyaları bu borçların eritilmesinde önemli rol oynayacak" dedi.
Yapılandırma paketleri sayesinde borçlular ödemelerini uzun vadeye yayabilecek ve ekonomik sıkışıklıklarından kurtulabilecek. Uzmanlar, yapılandırma kampanyalarının özellikle yılın son çeyreğinde daha geniş kapsamlı hale geleceğini tahmin ediyor.
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