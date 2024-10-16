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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kredi-kartindan-750-tl-kesinti-ongoren-teklif-ertelendi-konusulan-secenek-ortaya-cikti-1089277538.html
Kredi kartından 750 TL kesinti öngören teklif ertelendi: Konuşulan seçenek ortaya çıktı
Kredi kartından 750 TL kesinti öngören teklif ertelendi: Konuşulan seçenek ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
100 lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı alınmasını öngören ve kamuoyunda tartışılan teklif ertelendi. Fonun tartışma... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:51+0300
2024-10-16T09:51+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
fon
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TBMM Plan Bütçe Komisyonu dün teklifi ele almak üzere toplandı. Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından, AK Parti’den sürpriz bir adım geldi. Teklifin görüşmelerinin, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiği duyuruldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, düzenlemenin 2025 yılına bırakıldığını belirterek, “Ertelendi diyelim. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. 2025 bütçesini göreceğiz. Varsa değiştirilecek unsurlar geri çekilecek hususlar bütçeden sonra değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı bir inceleme yapılmasını talimatlandırmıştı” dedi.Hedeflenen gelirMilliyet'in haberine göre, kanun teklifi için hazırlanan etki analizinde, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından maktu tutarda Savunma Sanayii Destekleme Fonu katılım payı alınmasıyla 13.1 milyar TL gelir bekleniyordu. Etki analizine göre, 5 bin lira ve üzerindeki saatlerden yüzde 20 oranında ÖTV alınmasıyla 1.7 milyar lira, motosikletlere vergi düzenlemesinden 275 milyon TL, Savunma Fonu için vergi, sigorta, gümrük idarelerine 2025 yılında verilen beyannamelerden alınacak SSDF katılım payından 28.8 milyar liralık gelir hedefleniyordu.Kredi kartından kesinti için hangi seçenek gündemde?Fonun tartışma yaratan kredi kartı maddesine ilişkin alternatiflerin de konuşulduğu belirtildi. Buna göre, fon kesilecek kart limitinin 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilmesi, fona aktarılacak tutarın yarı yarıya düşürülmesi, fon payının kısmen ya da tamamen bankalardan alınması gibi seçeneklerin gündemde olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kredi-ve-kart-borclarina-yapilandirma-paketi-taksit-ve-geri-odeme-tutarlari-ne-olacak-basvuru-nasil-1089274947.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, fon
kredi kartı, kredi kartı limiti, fon

Kredi kartından 750 TL kesinti öngören teklif ertelendi: Konuşulan seçenek ortaya çıktı

09:51 16.10.2024
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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100 lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı alınmasını öngören ve kamuoyunda tartışılan teklif ertelendi. Fonun tartışma yaratan kredi kartı maddesine ilişkin alternatiflerin de konuşulduğu belirtildi. Buna göre, fon kesilecek kart limitinin 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilmesi de gündemde.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu dün teklifi ele almak üzere toplandı. Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin ardından, AK Parti’den sürpriz bir adım geldi. Teklifin görüşmelerinin, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiği duyuruldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, düzenlemenin 2025 yılına bırakıldığını belirterek, “Ertelendi diyelim. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. 2025 bütçesini göreceğiz. Varsa değiştirilecek unsurlar geri çekilecek hususlar bütçeden sonra değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı bir inceleme yapılmasını talimatlandırmıştı” dedi.

Hedeflenen gelir

Milliyet'in haberine göre, kanun teklifi için hazırlanan etki analizinde, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından maktu tutarda Savunma Sanayii Destekleme Fonu katılım payı alınmasıyla 13.1 milyar TL gelir bekleniyordu. Etki analizine göre, 5 bin lira ve üzerindeki saatlerden yüzde 20 oranında ÖTV alınmasıyla 1.7 milyar lira, motosikletlere vergi düzenlemesinden 275 milyon TL, Savunma Fonu için vergi, sigorta, gümrük idarelerine 2025 yılında verilen beyannamelerden alınacak SSDF katılım payından 28.8 milyar liralık gelir hedefleniyordu.

Kredi kartından kesinti için hangi seçenek gündemde?

Fonun tartışma yaratan kredi kartı maddesine ilişkin alternatiflerin de konuşulduğu belirtildi. Buna göre, fon kesilecek kart limitinin 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilmesi, fona aktarılacak tutarın yarı yarıya düşürülmesi, fon payının kısmen ya da tamamen bankalardan alınması gibi seçeneklerin gündemde olabileceği ifade edildi.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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