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Kızının öldürülmesi için kiralık katil tuttu: Katil, kızının nişanlısı çıktı
Kızının öldürülmesi için kiralık katil tuttu: Katil, kızının nişanlısı çıktı
Sputnik Türkiye
Hindistan'da bir kadın, kızını öldürmek için kiralık katil tuttu. Tuttuğu katil kızının sevgilisi çıkınca ikili tarafından yapılan plan sonucu annenin öldüğü... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T13:41+0300
2024-10-16T13:41+0300
dünya
asya
hindistan
kiralık katil
tetikçi
soruşturma
tutuklama
cinayet
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Hindistan'da bir kadın, kızını öldürmesi için bir tetikçi tuttu, fakat sonunda ölen kendisi oldu.42 yaşındaki Alka Devi, kızının daha önce 10 yıl hapis yatmış biriyle yaşadığı ilişkiden rahatsız olması üzerine öldürülmesi için bir tetikçi tuttu. Ancak annenin tuttuğu tetikçi, kızının sevgilisi çıkınca olayın seyri değişti.Olay, Devi'nin eşinin kayıp ihbarı bildirmesi üzerine gün yüzüne çıktı. Arama çalışmalarının ardından yetkililer kadının cesedini bir tarlada buldu. Polis tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı.Alka Devi'nin, kiralık katile 50 bin rupi karşılığında kızını öldürme emri verdiği fakat tuttuğu tetikçinin zaten kızıyla bir ilişki yaşadığını bilmediği ortaya çıktı. Tetikçinin sevgilisine durumu anlatmasının ardından kız, eğer annesini öldürürse tetikçiyle evlenmeyi vaat etti. İkili, anneye karşı bir plan yaparak onu kandırmayı hedefledi.Kıza 'cinayet süsü' verilerek fotoğraflarını çeken kiralık katilin, anne Devi'ye görevin tamamlandığını bildirmesine rağmen kadından parasını alamadığı bildirildi. Parayı alamayan tetikçi ve sevgilisinin, Devi'yi boğarak öldürdükleri ortaya çıktı.Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın ardından sevgililerin tutuklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/sahte-bomba-tehditleri-hindistan-havayollarinda-panige-yol-acti-48-saat-icinde-en-az-10-ucus-askiya-1089277854.html
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asya, hindistan, kiralık katil, tetikçi, soruşturma, tutuklama, cinayet
asya, hindistan, kiralık katil, tetikçi, soruşturma, tutuklama, cinayet

Kızının öldürülmesi için kiralık katil tuttu: Katil, kızının nişanlısı çıktı

13:41 16.10.2024
© AP Photo / Mukhtar KhanHindistan polis
Hindistan polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Mukhtar Khan
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Hindistan'da bir kadın, kızını öldürmek için kiralık katil tuttu. Tuttuğu katil kızının sevgilisi çıkınca ikili tarafından yapılan plan sonucu annenin öldüğü bildirildi. Yetkililer tarafından yakalanan sevgililerin tutuklandığı duyuruldu.
Hindistan'da bir kadın, kızını öldürmesi için bir tetikçi tuttu, fakat sonunda ölen kendisi oldu.
42 yaşındaki Alka Devi, kızının daha önce 10 yıl hapis yatmış biriyle yaşadığı ilişkiden rahatsız olması üzerine öldürülmesi için bir tetikçi tuttu. Ancak annenin tuttuğu tetikçi, kızının sevgilisi çıkınca olayın seyri değişti.
Olay, Devi'nin eşinin kayıp ihbarı bildirmesi üzerine gün yüzüne çıktı. Arama çalışmalarının ardından yetkililer kadının cesedini bir tarlada buldu. Polis tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Alka Devi'nin, kiralık katile 50 bin rupi karşılığında kızını öldürme emri verdiği fakat tuttuğu tetikçinin zaten kızıyla bir ilişki yaşadığını bilmediği ortaya çıktı.
Tetikçinin sevgilisine durumu anlatmasının ardından kız, eğer annesini öldürürse tetikçiyle evlenmeyi vaat etti. İkili, anneye karşı bir plan yaparak onu kandırmayı hedefledi.
Kıza 'cinayet süsü' verilerek fotoğraflarını çeken kiralık katilin, anne Devi'ye görevin tamamlandığını bildirmesine rağmen kadından parasını alamadığı bildirildi. Parayı alamayan tetikçi ve sevgilisinin, Devi'yi boğarak öldürdükleri ortaya çıktı.
Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın ardından sevgililerin tutuklandığı bildirildi.
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