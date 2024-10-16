https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kilise-2-havan-mermisi-dustu-tsk-karsilik-veriyor--1089312264.html

Kilis'e 2 havan mermisi düştü: TSK karşılık veriyor

Kilis'e 2 havan mermisi düştü: TSK karşılık veriyor

Sputnik Türkiye

Kilis'e 2 adet havan mermisi atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya karşılık veriyor. Havan mermisinin düştüğü bölgede yangın çıktı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

havan

havan saldırısı

havan topu

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Kilis'e iki adet havan mermisi düştüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan saldırıya karşı top ve tank atışları ile karşılık veriyor.

türkiye

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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), havan, havan saldırısı, havan topu