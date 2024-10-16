https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kilise-2-havan-mermisi-dustu-tsk-karsilik-veriyor--1089312264.html
Kilis'e 2 havan mermisi düştü: TSK karşılık veriyor
Kilis'e 2 havan mermisi düştü: TSK karşılık veriyor
Sputnik Türkiye
Kilis'e 2 adet havan mermisi atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya karşılık veriyor. Havan mermisinin düştüğü bölgede yangın çıktı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T20:21+0300
2024-10-16T20:21+0300
2024-10-16T20:23+0300
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
havan
havan saldırısı
havan topu
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Kilis'e iki adet havan mermisi düştüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan saldırıya karşı top ve tank atışları ile karşılık veriyor.
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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), havan, havan saldırısı, havan topu
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), havan, havan saldırısı, havan topu
Kilis'e 2 havan mermisi düştü: TSK karşılık veriyor
20:21 16.10.2024 (güncellendi: 20:23 16.10.2024)
Kilis'e 2 adet havan mermisi atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya karşılık veriyor. Havan mermisinin düştüğü bölgede yangın çıktı.
Kilis'e iki adet havan mermisi düştüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan saldırıya karşı top ve tank atışları ile karşılık veriyor.