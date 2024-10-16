https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kanada-ile-hindistan-krizinde-ingiltere-kanada-ile-isbirligi-dogru-adimdir--1089302248.html
Kanada ile Hindistan krizinde İngiltere: Kanada ile işbirliği doğru adımdır
Kanada ile Hindistan krizinde İngiltere: Kanada ile işbirliği doğru adımdır
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Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesi sonrası başlayan kriz, Kanada ve Hindistan'ın diplomatları karşılıklı sınır dışı etmesiyle... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:30+0300
2024-10-16T16:30+0300
2024-10-16T16:30+0300
dünya
kanada
hindistan
ingiltere
hardeep singh nijjar
halistan kurtuluş gücü
halistan
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Kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar, Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisiydi. 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüş ve Kanada hükümeti olayla ilgili Hindistan hükümetini suçlamıştı.Kriz, iki ülkenin karşılıklı aldığı bir kaç diplomatik hamleden sonra dün zirveye ulaştı. Kanada Nijjar'ın öldürülmesine karıştığı iddiasıyla 6 Hintli diplomatı sınır dışı ederken Hindistan'da aynı ölçüde karşılık vererek 6 Kanadalı diplomatı sınır dışı etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, bugün kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kanada-ve-hindistan-sih-liderin-oldurulmesiyle-ilgili-diplomatlari-karsilikli-sinir-disi-etti-1089234563.html
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kanada, hindistan, ingiltere, hardeep singh nijjar, halistan kurtuluş gücü, halistan
kanada, hindistan, ingiltere, hardeep singh nijjar, halistan kurtuluş gücü, halistan
Kanada ile Hindistan krizinde İngiltere: Kanada ile işbirliği doğru adımdır
Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesi sonrası başlayan kriz, Kanada ve Hindistan'ın diplomatları karşılıklı sınır dışı etmesiyle zirve noktasına ulaştı. İngiltere, "Hindistan Hükümeti'nin Kanada'nın yasal süreciyle işbirliği yapması bir sonraki doğru adımdır" dedi.
Kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar, Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisiydi. 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüş ve Kanada hükümeti olayla ilgili Hindistan hükümetini suçlamıştı.
Kriz, iki ülkenin karşılıklı aldığı bir kaç diplomatik hamleden sonra dün zirveye ulaştı. Kanada Nijjar'ın öldürülmesine karıştığı iddiasıyla 6 Hintli diplomatı sınır dışı ederken Hindistan'da aynı ölçüde karşılık vererek 6 Kanadalı diplomatı sınır dışı etti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, bugün kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
"Kanada'da yürütülen bağımsız soruşturmalarda ortaya çıkan ciddi gelişmelerle ilgili olarak Kanadalı ortaklarımızla temas halindeyiz. İngiltere'nin Kanada'nın yargı sistemine güveni tamdır. Egemenliğe ve hukukun üstünlüğüne saygı esastır.
Hindistan Hükümeti'nin Kanada'nın yasal süreciyle işbirliği yapması bir sonraki doğru adımdır."