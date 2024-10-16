https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/kanada-ile-hindistan-krizinde-ingiltere-kanada-ile-isbirligi-dogru-adimdir--1089302248.html

Kanada ile Hindistan krizinde İngiltere: Kanada ile işbirliği doğru adımdır

Kanada ile Hindistan krizinde İngiltere: Kanada ile işbirliği doğru adımdır

Sputnik Türkiye

Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesi sonrası başlayan kriz, Kanada ve Hindistan'ın diplomatları karşılıklı sınır dışı etmesiyle... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T16:30+0300

2024-10-16T16:30+0300

2024-10-16T16:30+0300

dünya

kanada

hindistan

ingiltere

hardeep singh nijjar

halistan kurtuluş gücü

halistan

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Kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar, Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisiydi. 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüş ve Kanada hükümeti olayla ilgili Hindistan hükümetini suçlamıştı.Kriz, iki ülkenin karşılıklı aldığı bir kaç diplomatik hamleden sonra dün zirveye ulaştı. Kanada Nijjar'ın öldürülmesine karıştığı iddiasıyla 6 Hintli diplomatı sınır dışı ederken Hindistan'da aynı ölçüde karşılık vererek 6 Kanadalı diplomatı sınır dışı etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, bugün kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kanada-ve-hindistan-sih-liderin-oldurulmesiyle-ilgili-diplomatlari-karsilikli-sinir-disi-etti-1089234563.html

kanada

hindistan

ingiltere

halistan

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kanada, hindistan, ingiltere, hardeep singh nijjar, halistan kurtuluş gücü, halistan