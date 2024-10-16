https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/italya-basbakani-meloni-urdun-ve-lubnana-gidiyor-1089300287.html

İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidiyor

İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidiyor

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 18 Ekim Cuma günü önce Ürdün'ü, ardından Lübnan'a gideceği açıklandı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T15:57+0300

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İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meloni'nin, cuma günü öğle saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Akabe kentindeki Kraliyet Sarayı'nda görüşeceği daha sonra Lübnan'a geçerek başkent Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geleceği belirtildi.Başbakan Meloni ayrıca dün İtalyan senatosunda yaptığı konuşmada, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşananlara ilişkin, "Bizim ve müttefiklerimizin sayısız çabalarına rağmen Lübnan'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzileri İsrail tarafından vuruldu. Herhangi bir kayıp veya ciddi hasar kaydedilmemiş olmasına rağmen İsrail'in UNIFIL'e saldırısı kabul edilebilir değil. İsrail güçlerinin yaklaşımının tamamen haksız ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-beyruttan-sonra-guneydeki-nebatiyeyi-vurdu-1089284008.html

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giorgia meloni, ürdün kralı 2. abdullah, necib mikati, lübnan, ürdün, israil-filistin