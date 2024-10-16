https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/italya-basbakani-meloni-urdun-ve-lubnana-gidiyor-1089300287.html
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidiyor
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidiyor
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 18 Ekim Cuma günü önce Ürdün'ü, ardından Lübnan'a gideceği açıklandı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T15:57+0300
2024-10-16T15:57+0300
2024-10-16T15:57+0300
dünya
giorgia meloni
ürdün kralı 2. abdullah
necib mikati
lübnan
ürdün
israil-filistin
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İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meloni'nin, cuma günü öğle saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Akabe kentindeki Kraliyet Sarayı'nda görüşeceği daha sonra Lübnan'a geçerek başkent Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geleceği belirtildi.Başbakan Meloni ayrıca dün İtalyan senatosunda yaptığı konuşmada, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşananlara ilişkin, "Bizim ve müttefiklerimizin sayısız çabalarına rağmen Lübnan'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzileri İsrail tarafından vuruldu. Herhangi bir kayıp veya ciddi hasar kaydedilmemiş olmasına rağmen İsrail'in UNIFIL'e saldırısı kabul edilebilir değil. İsrail güçlerinin yaklaşımının tamamen haksız ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-beyruttan-sonra-guneydeki-nebatiyeyi-vurdu-1089284008.html
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giorgia meloni, ürdün kralı 2. abdullah, necib mikati, lübnan, ürdün, israil-filistin
giorgia meloni, ürdün kralı 2. abdullah, necib mikati, lübnan, ürdün, israil-filistin
İtalya Başbakanı Meloni, Ürdün ve Lübnan'a gidiyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 18 Ekim Cuma günü önce Ürdün'ü, ardından Lübnan'a gideceği açıklandı.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meloni'nin, cuma günü öğle saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Akabe kentindeki Kraliyet Sarayı'nda görüşeceği daha sonra Lübnan'a geçerek başkent Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geleceği belirtildi.
Başbakan Meloni ayrıca dün İtalyan senatosunda yaptığı konuşmada, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşananlara ilişkin, "Bizim ve müttefiklerimizin sayısız çabalarına rağmen Lübnan'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzileri İsrail tarafından vuruldu. Herhangi bir kayıp veya ciddi hasar kaydedilmemiş olmasına rağmen İsrail'in UNIFIL'e saldırısı kabul edilebilir değil. İsrail güçlerinin yaklaşımının tamamen haksız ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.