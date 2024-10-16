https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-beyruttan-sonra-guneydeki-nebatiyeyi-vurdu-1089284008.html

İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu

İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail, bu sabah Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'ye şiddetli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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israil ordusu

israil ordusu (idf)

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İsrail ordusu bu sabah Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından güneydeki Nebatiye'yi vurdu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Nebatiye ve çevresine yaklaşık 11 hava saldırısı düzenlendi ve saldırıların kentteki pazar yerini yerle bir etti. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-birkac-gunluk-aradan-sonra-beyrutu-vurdu-1089277044.html

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lübnan, nebatiye, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)