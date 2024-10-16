https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-beyruttan-sonra-guneydeki-nebatiyeyi-vurdu-1089284008.html
İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu
İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, bu sabah Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'ye şiddetli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:35+0300
2024-10-16T11:35+0300
2024-10-16T12:02+0300
dünya
lübnan
nebatiye
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089283534_0:102:1170:760_1920x0_80_0_0_6bca372a632b45912d2f19a967d96497.jpg
İsrail ordusu bu sabah Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından güneydeki Nebatiye'yi vurdu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Nebatiye ve çevresine yaklaşık 11 hava saldırısı düzenlendi ve saldırıların kentteki pazar yerini yerle bir etti. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-birkac-gunluk-aradan-sonra-beyrutu-vurdu-1089277044.html
lübnan
nebatiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089283534_98:0:1170:804_1920x0_80_0_0_6aedaa3ecd267fae0e9519681896f254.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, nebatiye, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
lübnan, nebatiye, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu
11:35 16.10.2024 (güncellendi: 12:02 16.10.2024)
İsrail, bu sabah Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'ye şiddetli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
İsrail ordusu bu sabah Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından güneydeki Nebatiye'yi vurdu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Nebatiye ve çevresine yaklaşık 11 hava saldırısı düzenlendi ve saldırıların kentteki pazar yerini yerle bir etti. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.