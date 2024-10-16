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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-beyruttan-sonra-guneydeki-nebatiyeyi-vurdu-1089284008.html
İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu
İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, bu sabah Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'ye şiddetli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail ordusu bu sabah Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından güneydeki Nebatiye'yi vurdu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Nebatiye ve çevresine yaklaşık 11 hava saldırısı düzenlendi ve saldırıların kentteki pazar yerini yerle bir etti. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
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lübnan, nebatiye, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
lübnan, nebatiye, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)

İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu

11:35 16.10.2024 (güncellendi: 12:02 16.10.2024)
© Fotoğrafİsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu
İsrail, Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'yi vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf
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İsrail, bu sabah Beyrut'tan sonra güneydeki Nebatiye'ye şiddetli bir saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
İsrail ordusu bu sabah Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından güneydeki Nebatiye'yi vurdu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre Nebatiye ve çevresine yaklaşık 11 hava saldırısı düzenlendi ve saldırıların kentteki pazar yerini yerle bir etti. Saldırı sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
İsrail, birkaç günlük aradan sonra Beyrut'u vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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