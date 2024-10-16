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İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sis ve diğer olumsuz... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde kısıtladı. Bu nedenle vapur seferleri başta olmak üzere deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Seferlerin yeniden başlamasının ise tahmini olarak öğlen saatlerini bulması bekleniyor.İptal Edilen Vapur SeferleriDuyuruya göre, sefer yapılamayan hatlar şunlar:Bu hatlardaki vapur seferleri, hava koşulları normale dönene kadar yapılamayacak.
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vapur seferleri, vapur seferleri istanbul, vapur seferleri kadıköy, vapur seferleri iptal
vapur seferleri, vapur seferleri istanbul, vapur seferleri kadıköy, vapur seferleri iptal

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?

09:11 16.10.2024 (güncellendi: 09:12 16.10.2024)
© AADeniz, dalga, vapur
Deniz, dalga, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sis ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde kısıtladı. Bu nedenle vapur seferleri başta olmak üzere deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Seferlerin yeniden başlamasının ise tahmini olarak öğlen saatlerini bulması bekleniyor.

İptal Edilen Vapur Seferleri

Duyuruya göre, sefer yapılamayan hatlar şunlar:
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Beykoz-Sarıyer
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
Çengelköy-Kabataş
Küçüksu-İstinye
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş
Rumeli Kavağı-Eminönü
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur
Kadıköy-Kabataş
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan
Kadıköy-Sarıyer
Üsküdar-Aşiyan
Bu hatlardaki vapur seferleri, hava koşulları normale dönene kadar yapılamayacak.
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