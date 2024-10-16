https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-deniz-ulasimi-ne-zaman-baslayacak-1089276257.html

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sis ve diğer olumsuz... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T09:11+0300

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İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde kısıtladı. Bu nedenle vapur seferleri başta olmak üzere deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Seferlerin yeniden başlamasının ise tahmini olarak öğlen saatlerini bulması bekleniyor.İptal Edilen Vapur SeferleriDuyuruya göre, sefer yapılamayan hatlar şunlar:Bu hatlardaki vapur seferleri, hava koşulları normale dönene kadar yapılamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/uzmanindan-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-uyari-2025te-kiralar-ne-kadar-artacak--1089274341.html

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