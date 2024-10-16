https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-deniz-ulasimi-ne-zaman-baslayacak-1089276257.html
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sis ve diğer olumsuz... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:11+0300
2024-10-16T09:11+0300
2024-10-16T09:12+0300
türkiye
vapur
istanbul
iptal
iptal
sefer
sefer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068339828_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48c28f3516404e99311d4cac56f6400f.jpg
İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde kısıtladı. Bu nedenle vapur seferleri başta olmak üzere deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Seferlerin yeniden başlamasının ise tahmini olarak öğlen saatlerini bulması bekleniyor.İptal Edilen Vapur SeferleriDuyuruya göre, sefer yapılamayan hatlar şunlar:Bu hatlardaki vapur seferleri, hava koşulları normale dönene kadar yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/uzmanindan-milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-uyari-2025te-kiralar-ne-kadar-artacak--1089274341.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068339828_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_06177af53cc2e8322db723a1626c3d04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vapur seferleri, vapur seferleri istanbul, vapur seferleri kadıköy, vapur seferleri iptal
vapur seferleri, vapur seferleri istanbul, vapur seferleri kadıköy, vapur seferleri iptal
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Deniz ulaşımı ne zaman başlayacak?
09:11 16.10.2024 (güncellendi: 09:12 16.10.2024)
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sis ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde kısıtladı. Bu nedenle vapur seferleri başta olmak üzere deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Seferlerin yeniden başlamasının ise tahmini olarak öğlen saatlerini bulması bekleniyor.
İptal Edilen Vapur Seferleri
Duyuruya göre, sefer yapılamayan hatlar şunlar:
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan
Bu hatlardaki vapur seferleri, hava koşulları normale dönene kadar yapılamayacak.