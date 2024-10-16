https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/israil-birkac-gunluk-aradan-sonra-beyrutu-vurdu-1089277044.html

İsrail, birkaç günlük aradan sonra Beyrut'u vurdu

İsrail, birkaç günlük aradan sonra Beyrut'u vurdu

Sputnik Türkiye

Beyrut bu sabah erken saatlerde İsrail'in güney banliyölerine düzenlediği hava saldırılarıyla uyandı. İsrail, en son 10 Ekim'de başkenti hedef almıştı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T09:43+0300

2024-10-16T09:43+0300

2024-10-16T09:43+0300

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israil

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beyrut

hava saldırısı

hava saldırıları

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hemen hemen her gün bombalayan ve onlarca tahliye emri yayınlayan İsrail, geçen hafta Beyrut'a yönelik saldırılarına ara vermişti ancak ülkenin güneyine yönelik hava saldırıları devam etmişti. İsrail ordusu bu sabah başkenti hedef alarak düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın bir yeraltı deposunda sakladığı silahların hedef alındığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Beyrut'a 10 Ekim'de düzenlediği son saldırıda en az 22 kişi öldmüş, 117 kişi de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/hizbullah-israil-lubnanda-uluslararasi-yasakli-misket-bombasi-kullanmaya-devam-ediyor-1089272230.html

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israil, hizbullah, beyrut, hava saldırısı, hava saldırıları