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Hizbullah: İsrail, Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ediyor
Hizbullah: İsrail, Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ettiğini söyledi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T03:50+0300
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lübnan
misket bombası
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Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/hizbullah-israile-ait-hermes-450-tipi-bir-ihayi-daha-dusurdugunu-duyurdu-1089269914.html
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israil, lübnan, misket bombası, hizbullah
israil, lübnan, misket bombası, hizbullah

Hizbullah: İsrail, Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ediyor

03:50 16.10.2024
© AP Photo / Mohammed ZaatariABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor?
ABD neden misket bombalarından vazgeçemiyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ettiğini söyledi.
Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.
Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.
Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğunu duyurmuştu.
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