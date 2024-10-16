https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/hizbullah-israil-lubnanda-uluslararasi-yasakli-misket-bombasi-kullanmaya-devam-ediyor-1089272230.html

Hizbullah: İsrail, Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ediyor

Hizbullah: İsrail, Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da 'uluslararası yasaklı misket bombası' kullanmaya devam ettiğini söyledi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T03:50+0300

2024-10-16T03:50+0300

2024-10-16T03:50+0300

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israil

lübnan

misket bombası

hizbullah

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Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/hizbullah-israile-ait-hermes-450-tipi-bir-ihayi-daha-dusurdugunu-duyurdu-1089269914.html

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