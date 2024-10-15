https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1089269082.html

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: En az 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Lübnan Haber Ajansı (NNA), İsrail uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Kana şehrine bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, can kayıpları ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T23:23+0300

2024-10-15T23:23+0300

2024-10-15T23:23+0300

israil- filistin çatışması

israil

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Lübnan Haber Ajansı'ndan tarafından yayımlanan haberde, "Kana’da düzenlenen hava saldırısı sonucu on kişi hayatını kaybetti. On beş kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı" cümlesi yer aldı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in, ülkenin kuzeyindeki sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için uygun koşullar sağlanmadan, Lübnan’daki ‘'Hizbullah’' ile ateşkes sağlanamayacağını belirtmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, emmanuel macron, lübnan, saldırı, ölü, yaralı