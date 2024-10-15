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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1089269082.html
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: En az 10 kişi hayatını kaybetti
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: En az 10 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Lübnan Haber Ajansı (NNA), İsrail uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Kana şehrine bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, can kayıpları ve... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T23:23+0300
2024-10-15T23:23+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
benyamin netanyahu
emmanuel macron
lübnan
saldırı
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Lübnan Haber Ajansı'ndan tarafından yayımlanan haberde, "Kana’da düzenlenen hava saldırısı sonucu on kişi hayatını kaybetti. On beş kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı" cümlesi yer aldı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in, ülkenin kuzeyindeki sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için uygun koşullar sağlanmadan, Lübnan’daki ‘'Hizbullah’' ile ateşkes sağlanamayacağını belirtmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-mektubunu-imzalayan-israilli-askerler-aciga-alindi-1089268451.html
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İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: En az 10 kişi hayatını kaybetti

23:23 15.10.2024
© AA / Houssam Shbaroİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan El Leylaki bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan El Leylaki bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Houssam Shbaro
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Lübnan Haber Ajansı (NNA), İsrail uçaklarının Lübnan’ın güneyindeki Kana şehrine bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralılar olduğunu bildirildi.
Lübnan Haber Ajansı'ndan tarafından yayımlanan haberde, "Kana’da düzenlenen hava saldırısı sonucu on kişi hayatını kaybetti. On beş kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı" cümlesi yer aldı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in, ülkenin kuzeyindeki sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için uygun koşullar sağlanmadan, Lübnan’daki ‘'Hizbullah’' ile ateşkes sağlanamayacağını belirtmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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