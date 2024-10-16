Ankara Müftüsü'nden komşusunun WiFi'ını kullananlara kötü haber: 'Şirket sözleşmesi izin vermiyor. Caiz değil'

“Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihaleler ile sözleşmenin kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir.”