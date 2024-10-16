https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ankara-muftusunden-komsusunun-wifisini-kullananlara-kotu-haber-caiz-degil-1089295328.html
Ankara Müftüsü'nden komşusunun WiFi'ını kullananlara kötü haber: 'Şirket sözleşmesi izin vermiyor. Caiz değil'
Ankara Müftüsü'nden komşusunun WiFi'ını kullananlara kötü haber: 'Şirket sözleşmesi izin vermiyor. Caiz değil'
Sputnik Türkiye
Ankara Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, komşusunun WiFi'ını izinli kullanmanın bile şirketle yapılan sözleşmeye aykırı olduğu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T14:26+0300
2024-10-16T14:26+0300
2024-10-16T14:34+0300
yaşam
diyanet işleri başkanlığı
ankara müftülüğü
internet
wifi
komşu
caiz
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Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın WiFi yanıtı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 'Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?' sorusuna Çınar şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/wi-fi-kullananlar-dikkat-bankadaki-paraniz-buhar-olabilir-1088796407.html
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diyanet işleri başkanlığı, ankara müftülüğü, internet, wifi, komşu, caiz
diyanet işleri başkanlığı, ankara müftülüğü, internet, wifi, komşu, caiz
Ankara Müftüsü'nden komşusunun WiFi'ını kullananlara kötü haber: 'Şirket sözleşmesi izin vermiyor. Caiz değil'
14:26 16.10.2024 (güncellendi: 14:34 16.10.2024)
Ankara Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, komşusunun WiFi'ını izinli kullanmanın bile şirketle yapılan sözleşmeye aykırı olduğu için 'caiz olmadığını söyledi.
Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın WiFi yanıtı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
'Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?' sorusuna Çınar şu yanıtı verdi:
“Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de komşunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihaleler ile sözleşmenin kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir.”