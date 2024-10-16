https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/hizbullah-israile-ait-hermes-450-tipi-bir-ihayi-daha-dusurdugunu-duyurdu-1089269914.html

Hizbullah, İsrail’e ait Hermes 450 tipi bir İHA’yı daha düşürdüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail’e ait Hermes 450 tipi bir İHA’yı daha düşürdüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T00:35+0300

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israil- filistin çatışması

hizbullah

insansız hava aracı (iha)

israil

israil-filistin

gazze

lübnan

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Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1089269082.html

israil

gazze

lübnan

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hizbullah, insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, gazze, lübnan