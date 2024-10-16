https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/hizbullah-israile-ait-hermes-450-tipi-bir-ihayi-daha-dusurdugunu-duyurdu-1089269914.html
Hizbullah, İsrail’e ait Hermes 450 tipi bir İHA’yı daha düşürdüğünü duyurdu
Hizbullah, İsrail’e ait Hermes 450 tipi bir İHA’yı daha düşürdüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T00:35+0300
2024-10-16T00:35+0300
2024-10-16T00:35+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
insansız hava aracı (iha)
israil
israil-filistin
gazze
lübnan
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Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1089269082.html
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hizbullah, insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, gazze, lübnan
hizbullah, insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, gazze, lübnan
Hizbullah, İsrail’e ait Hermes 450 tipi bir İHA’yı daha düşürdüğünü duyurdu
Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.
Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.