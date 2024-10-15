https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gazzeli-genc-gazeteci-dunya-acilarimizi-adeta-gormuyor-1089263664.html
Gazzeli genç gazeteci: Dünya acılarımızı adeta görmüyor
Gazzeli genç gazeteci: Dünya acılarımızı adeta görmüyor
Sputnik Türkiye
Gazzeli çocuk İbrahim Ebu Şubeika, İsrail'in bölgedeki suçlarını belgeliyor ve halkının çektiği acıları dünyaya anlatıyor. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T20:39+0300
2024-10-15T20:39+0300
2024-10-15T20:38+0300
israil- filistin çatışması
filistin
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gazeteci
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savaş suçu
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kamp
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Sputnik'e konuşan Ebu Şubeika, yerinden edilmiş insanların Gazze kamplarında yaşadıkları koşullar, Filistinli çocukların durumu ve medya alanındaki girişimlerinden bahsetti.Ebu Şubeika, “Gerçek bir gazeteci gibi Gazze'de yaşanan olayları belgeliyor ve bölgede yaşayanların acılarını anlatıyorum. İnsanlara ve özellikle de çocuklara yardım ediyorum. Buradaki çocukların yeterli yiyecek ve ilacı yok, ilaç sıkıntısı ve hastanelerin çalışmaması nedeniyle tedavi olamayan çok sayıda yaralı var” dedi.Tüm dünya toplumu ve ABD Başkanı Joe Biden'a bölgedeki durumu anlattığı bir mektup gönderdiğini belirten Ebu Şubeika, şöyle devam etti: Dünyanın Gazze halkının acılarını adeta görmediğine vurgu yapan Ebu Şubeika, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/gazzede-yogun-saldirilar-altinda-ikinci-tur-cocuk-felci-asilamasi-bugun-basladi-1089204606.html
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filistin, gazze, gazeteci, israil, savaş suçu, belge, kamp, joe biden, çocuk, ilaç, yiyecek
filistin, gazze, gazeteci, israil, savaş suçu, belge, kamp, joe biden, çocuk, ilaç, yiyecek
Gazzeli genç gazeteci: Dünya acılarımızı adeta görmüyor
Gazzeli çocuk İbrahim Ebu Şubeika, İsrail'in bölgedeki suçlarını belgeliyor ve halkının çektiği acıları dünyaya anlatıyor.
Sputnik'e konuşan Ebu Şubeika, yerinden edilmiş insanların Gazze kamplarında yaşadıkları koşullar, Filistinli çocukların durumu ve medya alanındaki girişimlerinden bahsetti.
Ebu Şubeika, “Gerçek bir gazeteci gibi Gazze'de yaşanan olayları belgeliyor ve bölgede yaşayanların acılarını anlatıyorum. İnsanlara ve özellikle de çocuklara yardım ediyorum. Buradaki çocukların yeterli yiyecek ve ilacı yok, ilaç sıkıntısı ve hastanelerin çalışmaması nedeniyle tedavi olamayan çok sayıda yaralı var” dedi.
Tüm dünya toplumu ve ABD Başkanı Joe Biden'a bölgedeki durumu anlattığı bir mektup gönderdiğini belirten Ebu Şubeika, şöyle devam etti:
“Daha önce Tunus medyasıyla temasa geçerek onlara Gazzelilerin acılarını, çocukların ve kadınların içinde bulundukları zor durumu anlattım. Tüm dünya toplumuna ve ABD Başkanı Joe Biden'a, gözlerimin önünde cereyan eden korkunç olayları anlattığım bir mektup gönderdim. Çocukken uzuvları olmayan çocuklar gördüm, topraklarımızda (İsrail ordusunun) işlenen savaş suçlarını gördüm. Gazze'de durum çok zor, yiyecek ve içme suyu olmadığı için koşullar dayanılacak gibi değil. Ben ve diğer çocuklar, en azından biraz su veya yiyecek alabilmek için uzun mesafeler kat etmek ve uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Bazen bunların hiçbirini alamıyoruz.'
Dünyanın Gazze halkının acılarını adeta görmediğine vurgu yapan Ebu Şubeika, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
“Neden bütün dünya Gazze'de olup bitenler konusunda hala sessiz? Dünya savaşın başından bu yana acılarımızı adeta görmüyor, duymuyor. Bağımsız bir Filistin'in kurulmasına destek verilmesi, Filistinli çocuklara yardım edilmesi ve daha fazla yiyecek ve ilaç gönderilmesi çağrısında bulunuyorum. İsrail ordusu evimi bombaladı, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Savaştan önce sessiz odamda uyuyordum, sakince kitap okuyordum ama bugün bir sürü böcek ve hastalığın olduğu bir çadırda uyuyorum.”