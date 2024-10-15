Gazzeli genç gazeteci: Dünya acılarımızı adeta görmüyor

“Daha önce Tunus medyasıyla temasa geçerek onlara Gazzelilerin acılarını, çocukların ve kadınların içinde bulundukları zor durumu anlattım. Tüm dünya toplumuna ve ABD Başkanı Joe Biden'a, gözlerimin önünde cereyan eden korkunç olayları anlattığım bir mektup gönderdim. Çocukken uzuvları olmayan çocuklar gördüm, topraklarımızda (İsrail ordusunun) işlenen savaş suçlarını gördüm. Gazze'de durum çok zor, yiyecek ve içme suyu olmadığı için koşullar dayanılacak gibi değil. Ben ve diğer çocuklar, en azından biraz su veya yiyecek alabilmek için uzun mesafeler kat etmek ve uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Bazen bunların hiçbirini alamıyoruz.'