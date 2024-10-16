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Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakada 25-21'lik skorla Fenerbahçe setlerde durumu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setinde sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunu ile ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Fenerbahçe üçüncü sette Melisa Vargas'ın etkili oyunu ile seti kazanarak maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. Maçın dördüncü setinde ise 25-21'lik skorla Fenerbahçe galip geldi. Sarı-Lacivertli takım 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe toplamda 5. kez Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, voleybol, türkiye voleybol federasyonu, eczacıbaşı dynavit, maç, tarihi maç, şampiyon, kupa
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, voleybol, türkiye voleybol federasyonu, eczacıbaşı dynavit, maç, tarihi maç, şampiyon, kupa

Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı

22:02 16.10.2024 (güncellendi: 22:04 16.10.2024)
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN-AW309675Fenerbahçe
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© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN-AW309675
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Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakada 25-21'lik skorla Fenerbahçe setlerde durumu 3-1'e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.
2024 Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setinde sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunu ile ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Fenerbahçe üçüncü sette Melisa Vargas'ın etkili oyunu ile seti kazanarak maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. Maçın dördüncü setinde ise 25-21'lik skorla Fenerbahçe galip geldi. Sarı-Lacivertli takım 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe toplamda 5. kez Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.
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