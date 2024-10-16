https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/fenerbahce-sampiyonlar-kupasini-kazandi-1089316069.html
Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakada 25-21'lik skorla Fenerbahçe setlerde durumu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T22:02+0300
2024-10-16T22:02+0300
2024-10-16T22:04+0300
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fenerbahçe spor kulübü
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2024 Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setinde sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunu ile ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Fenerbahçe üçüncü sette Melisa Vargas'ın etkili oyunu ile seti kazanarak maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. Maçın dördüncü setinde ise 25-21'lik skorla Fenerbahçe galip geldi. Sarı-Lacivertli takım 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe toplamda 5. kez Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasaray-daikin-kadin-voleybol-takimi-balkan-kupasinda-sampiyon-oldu-1087958174.html
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı
22:02 16.10.2024 (güncellendi: 22:04 16.10.2024)
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakada 25-21'lik skorla Fenerbahçe setlerde durumu 3-1'e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.
2024 Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setinde sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunu ile ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Fenerbahçe üçüncü sette Melisa Vargas'ın etkili oyunu ile seti kazanarak maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. Maçın dördüncü setinde ise 25-21'lik skorla Fenerbahçe galip geldi. Sarı-Lacivertli takım 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe toplamda 5. kez Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.