https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/fenerbahce-sampiyonlar-kupasini-kazandi-1089316069.html

Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı kazandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakada 25-21'lik skorla Fenerbahçe setlerde durumu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024 Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk setinde sarı-lacivertliler 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit etkili oyunu ile ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Fenerbahçe üçüncü sette Melisa Vargas'ın etkili oyunu ile seti kazanarak maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. Maçın dördüncü setinde ise 25-21'lik skorla Fenerbahçe galip geldi. Sarı-Lacivertli takım 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe toplamda 5. kez Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

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