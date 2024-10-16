https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/galatasarayin-yildizi-osimhen-icin-finansal-fair-play-engeli-1089270422.html
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için Finansal Fair Play engeli
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için Finansal Fair Play engeli
Sputnik Türkiye
Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan forvet Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferiyle ilgili İngiltere basınında çıkan iddialar gündem... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T01:02+0300
2024-10-16T01:02+0300
2024-10-16T01:02+0300
spor
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Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle Galatasaray'da forma giyen Osimhen'i transfer edemeyeceği ileri sürüldü.Football Insider'ın haberine göre; Chelsea'nin ara transfer döneminde Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı Osimhen'i kadrosuna katmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Premier Lig takımı Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle ocak ayında transfer yapamayacağı ancak yaz sezonunu beklemesi gerektiği belirtildi. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kiralık oynayan oyuncu 4 resmi maçta 2 gol, 4 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tff-baskani-ibrahim-haciosmanoglu-yabanci-futbolcu-siniri-kalkacak-1089267791.html
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osimhen, victor james osimhen, galatasaray, chelsea, ingiltere, ingiltere premier ligi, premier lig, maç, transfer, transfer yasağı, finansal fair play (ffp) , fair play
osimhen, victor james osimhen, galatasaray, chelsea, ingiltere, ingiltere premier ligi, premier lig, maç, transfer, transfer yasağı, finansal fair play (ffp) , fair play
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için Finansal Fair Play engeli
Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan forvet Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferiyle ilgili İngiltere basınında çıkan iddialar gündem yarattı. İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transferi konuşulan ünlü oyuncunun yaz transfer sezonuna kadar alınmasının Finansal Fair Play kurallarına uymayacağı açıklandı.
Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle Galatasaray'da forma giyen Osimhen'i transfer edemeyeceği ileri sürüldü.
Football Insider'ın haberine göre; Chelsea'nin ara transfer döneminde Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı Osimhen'i kadrosuna katmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Premier Lig takımı Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle ocak ayında transfer yapamayacağı ancak yaz sezonunu beklemesi gerektiği belirtildi. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kiralık oynayan oyuncu 4 resmi maçta 2 gol, 4 asist yaptı.