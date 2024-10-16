https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/galatasarayin-yildizi-osimhen-icin-finansal-fair-play-engeli-1089270422.html

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için Finansal Fair Play engeli

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için Finansal Fair Play engeli

Sputnik Türkiye

Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan forvet Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferiyle ilgili İngiltere basınında çıkan iddialar gündem... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T01:02+0300

2024-10-16T01:02+0300

2024-10-16T01:02+0300

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Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle Galatasaray'da forma giyen Osimhen'i transfer edemeyeceği ileri sürüldü.Football Insider'ın haberine göre; Chelsea'nin ara transfer döneminde Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı Osimhen'i kadrosuna katmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Premier Lig takımı Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle ocak ayında transfer yapamayacağı ancak yaz sezonunu beklemesi gerektiği belirtildi. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da kiralık oynayan oyuncu 4 resmi maçta 2 gol, 4 asist yaptı.

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