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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı futbolcu sınırı kalkacak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı futbolcu sınırı kalkacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonda yabancı... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı futbolcu sınırının kaldırılacağını duyurdu.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milli takım hakkında sözlerine başlayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz" dedi. 2025-2026 sezonu hakkında konuşan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu "Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırı kalkacak, bazı kriterler gelecek" dedi.İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeğen açıklamasıYeğenini genel sekreter olarak ataması hakkında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "27 seneye yakında kamuda görev yapmış bir insan benim yeğenim. UEFA, başkanı değil, genel sekreteri muhatap alır. 12 kardeşim ve 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Liyakat varsa akraba da atanır. Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız" ifadesinde bulundu.'4 milyon euro misafir ağırlama masrafı'Eski TFF yönetiminin misafir ağırlamak için 4 milyon euro harcadığını açıklayarak sert şekilde Mehmet Büyükekşi yönetimini eleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı, yabancı oyuncu, yabancı sınırı, süper lig, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, milli takım, a milli futbol takımı, ibrahim hacıosmanoğlu
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı, yabancı oyuncu, yabancı sınırı, süper lig, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, milli takım, a milli futbol takımı, ibrahim hacıosmanoğlu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Yabancı futbolcu sınırı kalkacak

22:42 15.10.2024
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© TFF
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonda yabancı futbolcu sınırının kalkacağını belirten Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bazı kriterlerin getirileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı futbolcu sınırının kaldırılacağını duyurdu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı canlı yayında Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milli takım hakkında sözlerine başlayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz" dedi. 2025-2026 sezonu hakkında konuşan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu "Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırı kalkacak, bazı kriterler gelecek" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeğen açıklaması

Yeğenini genel sekreter olarak ataması hakkında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "27 seneye yakında kamuda görev yapmış bir insan benim yeğenim. UEFA, başkanı değil, genel sekreteri muhatap alır. 12 kardeşim ve 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Liyakat varsa akraba da atanır. Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız" ifadesinde bulundu.

'4 milyon euro misafir ağırlama masrafı'

Eski TFF yönetiminin misafir ağırlamak için 4 milyon euro harcadığını açıklayarak sert şekilde Mehmet Büyükekşi yönetimini eleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:
Çok güzel bir Federasyon devraldık! Bu sadece Büyükekşi'den kaynaklanmıyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Biz bir çiftlik devraldık. Ankara Bölge'de 4 teknik eleman çalışıyor, 30 kişi var kadroda. Bölge müdürlüklerinin altında makam arabası var, şoförü geziyor. Tazminatları 6 milyon tutuyor. Bölgeleri kaldırmak istiyoruz. Çıkarmak istediğimiz adamın 587 gün yıllık izni birikmiş. 5 milyon lira artıda görünen TFF'nin mali bilançosu 272 milyon TL ekside görünüyor. Serbest denetim raporuyla bu düzeltilecek ve ondan sonra suç duyurusunda bulunacağız gerekli makamlara. Genel kurul üyelerine yapılan saygısızlık adına bu suç duyurusunda bulunacağız. Tabloda kalem oynaması yapmışlar, rapor ortaya çıktığı zaman detayları siz de duyarsınız. EURO 2024'te 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz.
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