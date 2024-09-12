https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasaray-daikin-kadin-voleybol-takimi-balkan-kupasinda-sampiyon-oldu-1087958174.html

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'nda Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinde PAOK'u 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.2024 Balkan Kupası' şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na kupası verildi.Galatasaray Daikin'in oyuncuları ve teknik ekip şampiyonluğu tribünlerdeki taraftarıyla kutladı.

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