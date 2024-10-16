https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/elazig-ve-diyarbakirda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1089280673.html

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD büyüklüğünü açıkladı: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T10:50+0300

2024-10-16T10:50+0300

2024-10-16T11:04+0300

türkiye

deprem

elazığ

son dakika

diyarbakır

malatya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da depremMerkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan deprem, Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.Deprem çevre illerden de kuvvetli şekilde hissedildi.Nerede deprem oldu?AFAD, depremin büyüklüğünü 5.9 ve merkez üssünü Kale ilçesi olarak açıkladı.İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saha taramaları başladıİçişleri Bakanı Yerlikaya, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının başladığını açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/antalya-kas-aciklarinda-47-buyuklugunde-deprem-yasanmisti-naci-gorurden-aciklama-geldi-1089274782.html

türkiye

elazığ

diyarbakır

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem mi oldu, deprem son dakika, diyarbakır deprem, malatya deprem, deprem nerede oldu, elazığ deprem, son dakika depremler, son depremler, elazığ, diyarbakır, malatya, malatya deprem, son dakika depremler kandilli, afad deprem son dakika, malatya deprem mi oldu, son dakika deprem, deprem son dakika, deprem, kandilli deprem, son dakika deprem türkiye, kandilli son depremler, afad deprem son dakika, deprem son dakika türkiye, deprem son dk, son depremler, afad deprem, az önce deprem nerede oldu?, son dakika, afad son depremler, kandilli rasathanesi deprem, deprem mi oldu, nerede deprem oldu, deprem kandilli, deprem nerede oldu, en son depremler, depremler, son dakika deprem nerede oldu