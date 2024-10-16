https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/elazig-ve-diyarbakirda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1089280673.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:50+0300
2024-10-16T10:50+0300
2024-10-16T11:04+0300
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deprem
elazığ
son dakika
diyarbakır
malatya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da depremMerkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan deprem, Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.Deprem çevre illerden de kuvvetli şekilde hissedildi.Nerede deprem oldu?AFAD, depremin büyüklüğünü 5.9 ve merkez üssünü Kale ilçesi olarak açıkladı.İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saha taramaları başladıİçişleri Bakanı Yerlikaya, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının başladığını açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/antalya-kas-aciklarinda-47-buyuklugunde-deprem-yasanmisti-naci-gorurden-aciklama-geldi-1089274782.html
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AFAD büyüklüğünü açıkladı: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:50 16.10.2024 (güncellendi: 11:04 16.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan deprem, Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.
Deprem çevre illerden de kuvvetli şekilde hissedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 5.9 ve merkez üssünü Kale ilçesi olarak açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saha taramaları başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının başladığını açıkladı: