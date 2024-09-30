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Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 830, yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 olarak açıklandı
Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 830, yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 olarak açıklandı
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' eylül ayı sonuçlarına göre, 4 kişilik aile için açlık sınırı 19 bin 830 lira, yoksulluk sınırı ise 64 bin 595... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T16:11+0300
2024-09-30T16:11+0300
ekonomi
türk-iş
enflasyon
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Eylül 2024 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 830 lira oldu.Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 64 bin 595 lira hesaplandı.Araştırmada, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında gerçekleşti.Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 48,72 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 71,23'ü buldu.Kırmızı et fiyatı düştü, yeşil zeytin fiyatı arttıEylül ayında süt, yoğurt, peynir ürünlerinin bulunduğu grupta fiyat değişikliği tespit edilmedi.Et fiyatları, bu ay tavuk ürünleri dışında kısmen de olsa azaldı. Dana etinin kilogram fiyatında 26 lira, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 lira azalış tespit edildi.Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgahlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram fiyatları 150 ile 450 lira arasında değişiklik gösterdi.Patates ve kuru soğan fiyatında değişiklik tespit edilmedi. Meyve fiyatlarında ortalamada 3 liralık artış tespit edilirken, sebze fiyatlarında da ortalamada 10 liralık artış görüldü.Pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat ortalamada un fiyatları da sabit kaldı.Ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 liralık artış tespit edildi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 liralık artış tespit edilirken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 lira düştü.
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türk-iş, enflasyon, açlık sınırı, yoksulluk sınırı
türk-iş, enflasyon, açlık sınırı, yoksulluk sınırı

Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 830, yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 olarak açıklandı

16:11 30.09.2024
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Market - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© İHA
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TÜRK-İŞ, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' eylül ayı sonuçlarına göre, 4 kişilik aile için açlık sınırı 19 bin 830 lira, yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 lira olarak hesaplandı
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Eylül 2024 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 830 lira oldu.
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 64 bin 595 lira hesaplandı.
Araştırmada, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.
Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında gerçekleşti.
Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 48,72 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 71,23'ü buldu.

Kırmızı et fiyatı düştü, yeşil zeytin fiyatı arttı

Eylül ayında süt, yoğurt, peynir ürünlerinin bulunduğu grupta fiyat değişikliği tespit edilmedi.
Et fiyatları, bu ay tavuk ürünleri dışında kısmen de olsa azaldı. Dana etinin kilogram fiyatında 26 lira, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 lira azalış tespit edildi.
Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgahlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram fiyatları 150 ile 450 lira arasında değişiklik gösterdi.
Patates ve kuru soğan fiyatında değişiklik tespit edilmedi. Meyve fiyatlarında ortalamada 3 liralık artış tespit edilirken, sebze fiyatlarında da ortalamada 10 liralık artış görüldü.
Pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat ortalamada un fiyatları da sabit kaldı.
Ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 liralık artış tespit edildi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 liralık artış tespit edilirken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 lira düştü.
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
EKONOMİ
Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira
29 Ağustos, 10:10
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