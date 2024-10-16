https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dunya-bankasi-filistine-verilen-zarar-yaklasik-20-milyar-dolar-1089274534.html

Dünya Bankası: Filistin’e verilen zarar yaklaşık 20 milyar dolar

Dünya Bankası: Filistin’e verilen zarar yaklaşık 20 milyar dolar

Sputnik Türkiye

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Filistin'deki silahlı eylemlerinin tahmini olarak 14 ilâ 20 milyar dolarlık bir yıkıma yol açtığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T07:54+0300

2024-10-16T07:54+0300

2024-10-16T08:05+0300

israil- filistin çatışması

dünya bankası

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muhammed mustafa

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Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yapılan hesaplamalara göre, Filistin'deki maddi zararın 14-20 milyar dolara yaklaşmış durumda olduğunu dile getirerek savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi:Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, 12 Eylül’de The Washington Post gazetesine yayınlanan yazısında, Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım ve can kayıplarının daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığını kaydetmişti. Mustafa, bölgenin yeniden inşa edilmesi için büyük uluslararası çabaya ihtiyaç olduğunu yazmıştı.Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.

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dünya bankası, ajay banga, filistin, gazze şeridi, israil, israil-filistin, zarar, hasar, muhammed mustafa