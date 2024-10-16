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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dunya-bankasi-filistine-verilen-zarar-yaklasik-20-milyar-dolar-1089274534.html
Dünya Bankası: Filistin’e verilen zarar yaklaşık 20 milyar dolar
Dünya Bankası: Filistin’e verilen zarar yaklaşık 20 milyar dolar
Sputnik Türkiye
Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Filistin'deki silahlı eylemlerinin tahmini olarak 14 ilâ 20 milyar dolarlık bir yıkıma yol açtığını belirtti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T07:54+0300
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israil- filistin çatışması
dünya bankası
ajay banga
filistin
gazze şeridi
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zarar
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muhammed mustafa
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Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yapılan hesaplamalara göre, Filistin'deki maddi zararın 14-20 milyar dolara yaklaşmış durumda olduğunu dile getirerek savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi:Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, 12 Eylül’de The Washington Post gazetesine yayınlanan yazısında, Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım ve can kayıplarının daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığını kaydetmişti. Mustafa, bölgenin yeniden inşa edilmesi için büyük uluslararası çabaya ihtiyaç olduğunu yazmıştı.Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-mektubunu-imzalayan-israilli-askerler-aciga-alindi-1089268451.html
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dünya bankası, ajay banga, filistin, gazze şeridi, israil, israil-filistin, zarar, hasar, muhammed mustafa
dünya bankası, ajay banga, filistin, gazze şeridi, israil, israil-filistin, zarar, hasar, muhammed mustafa

Dünya Bankası: Filistin’e verilen zarar yaklaşık 20 milyar dolar

07:54 16.10.2024 (güncellendi: 08:05 16.10.2024)
© AFP 2023 / TONY KARUMBADünya Bankası Başkanı Ajay Banga
Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
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Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Filistin'deki silahlı eylemlerinin tahmini olarak 14 ilâ 20 milyar dolarlık bir yıkıma yol açtığını belirtti.
Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yapılan hesaplamalara göre, Filistin'deki maddi zararın 14-20 milyar dolara yaklaşmış durumda olduğunu dile getirerek savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi:
Bu savaşın ekonomik zararı büyük ölçüde ne kadar yayılacağına bağlı. Eğer yayılmazsa dünya ekonomik sistemine daha az zarar vermesi muhtemel, çünkü Gazze ve Filistin'in dünya ekonomisine katkısı nispeten az. Ama eğer bölgede yayılırsa, tamamen farklı bir sorun olacak, çünkü o zaman hem dolar bazında hem de fosiller, metaller, petrol ve benzerleri açısından dünya ekonomisine daha fazla katkıda bulunan yerleri etkileyecek.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, 12 Eylül’de The Washington Post gazetesine yayınlanan yazısında, Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım ve can kayıplarının daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığını kaydetmişti. Mustafa, bölgenin yeniden inşa edilmesi için büyük uluslararası çabaya ihtiyaç olduğunu yazmıştı.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te İsrail’e kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Moskova’ya göre çözüm, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin onaylayacağı bir formül temelinde, başkenti Doğu Kudüs’te olan 1967 sınırları içerisinde bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabilecek.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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