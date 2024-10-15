https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-mektubunu-imzalayan-israilli-askerler-aciga-alindi-1089268451.html

'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok' mektubunu imzalayan İsrailli askerler açığa alındı

'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok' mektubunu imzalayan İsrailli askerler açığa alındı

Sputnik Türkiye

İsrail basını, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayı reddeden çok sayıda askeri açığa... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T23:17+0300

2024-10-15T23:17+0300

2024-10-15T23:17+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

esir takası

ateşkes

mektup

benyamin netanyahu

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Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin 'tehdit' amacıyla yapıldığını söyledi.Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre 'azarladığını' ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-basbakani-netanyahu-lubnanda-ateskes-icin-sart-kostu-1089266191.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, esir takası, ateşkes, mektup, benyamin netanyahu