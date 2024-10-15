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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ateskes-yoksa-orduya-hizmet-yok-mektubunu-imzalayan-israilli-askerler-aciga-alindi-1089268451.html
'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok' mektubunu imzalayan İsrailli askerler açığa alındı
'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok' mektubunu imzalayan İsrailli askerler açığa alındı
Sputnik Türkiye
İsrail basını, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayı reddeden çok sayıda askeri açığa... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T23:17+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
esir takası
ateşkes
mektup
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Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin 'tehdit' amacıyla yapıldığını söyledi.Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre 'azarladığını' ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-basbakani-netanyahu-lubnanda-ateskes-icin-sart-kostu-1089266191.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, esir takası, ateşkes, mektup, benyamin netanyahu
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'Ateşkes yoksa orduya hizmet yok' mektubunu imzalayan İsrailli askerler açığa alındı

23:17 15.10.2024
© AP Photo / Gali Tibbonİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Gali Tibbon
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İsrail basını, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayı reddeden çok sayıda askeri açığa aldığını yazdı.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.
Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin 'tehdit' amacıyla yapıldığını söyledi.
Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre 'azarladığını' ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.
Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.
Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.
Macron ve Netanyahu görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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