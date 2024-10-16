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DSÖ: Lübnan'ın kuzeyinde kolera vakası kaydedildi, yayılma riski yüksek
DSÖ: Lübnan'ın kuzeyinde kolera vakası kaydedildi, yayılma riski yüksek
Sputnik Türkiye
DSÖ, Lübnan’ın kuzeyinde bir kolera vakasının kaydedildiğini, hastalığın yayılma riskinin çok yüksek olduğunu bildirdi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, yoğun mülteci akınının olduğu Lübnan’ın kuzeyinde bir kolera vakasının kaydedildiğini, hastalığın yayılma riskinin yüksek olduğunu söyledi.Abubakar, “Lübnan'ın kuzeyinde yakın zamanda nüfusun aşılanmadığı bir bölgede kolera vakası kaydedildi. Ülkenin güneyinden kaçan ve hastalığa karşı koruması olmayan yüz binlerce insanın gelmesiyle bulaşma riski arttı, risk çok yüksek” dedi.Abubakar, DSÖ’nün durumu yakından takip etmek için önlemler aldığını da sözlerine ekledi.Kolera, Vibrio cholerae bakterisiyle kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle oluşan son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde kısa sürede ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında geliyor.İsrail, 1 Ekim'den bu yana güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu düzenliyor ve başta başkent Beyrut olma üzere ülkede hava bombardımanına da devam ediyor.İsrail'in saldırılarında hareketin liderleri de dahil olmak üzere 2 bin 300’den fazla insan hayatını kaybetti. Komuta kadrosu da dahil olmak üzere kayıplara rağmen Hizbullah ise kara savaşlarını yürütüyor ve İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarına da devam ediyor.
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dünya sağlık örgütü (dsö), lübnan, kolera, bulaşma, risk, israil, beyrut, hizbullah
dünya sağlık örgütü (dsö), lübnan, kolera, bulaşma, risk, israil, beyrut, hizbullah

DSÖ: Lübnan'ın kuzeyinde kolera vakası kaydedildi, yayılma riski yüksek

21:44 16.10.2024
© Murat ŞengülLübnan
Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Murat Şengül
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DSÖ, Lübnan’ın kuzeyinde bir kolera vakasının kaydedildiğini, hastalığın yayılma riskinin çok yüksek olduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, yoğun mülteci akınının olduğu Lübnan’ın kuzeyinde bir kolera vakasının kaydedildiğini, hastalığın yayılma riskinin yüksek olduğunu söyledi.
Abubakar, “Lübnan'ın kuzeyinde yakın zamanda nüfusun aşılanmadığı bir bölgede kolera vakası kaydedildi. Ülkenin güneyinden kaçan ve hastalığa karşı koruması olmayan yüz binlerce insanın gelmesiyle bulaşma riski arttı, risk çok yüksek” dedi.
Abubakar, DSÖ’nün durumu yakından takip etmek için önlemler aldığını da sözlerine ekledi.
Kolera, Vibrio cholerae bakterisiyle kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle oluşan son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde kısa sürede ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında geliyor.
İsrail, 1 Ekim'den bu yana güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu düzenliyor ve başta başkent Beyrut olma üzere ülkede hava bombardımanına da devam ediyor.
İsrail'in saldırılarında hareketin liderleri de dahil olmak üzere 2 bin 300’den fazla insan hayatını kaybetti. Komuta kadrosu da dahil olmak üzere kayıplara rağmen Hizbullah ise kara savaşlarını yürütüyor ve İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarına da devam ediyor.
İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Lübnan'dan kareler
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye
1/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
© AP Photo / Leo Correaİsrail'in Apache helikopteri, İsrail-Lübnan sınırının yakınında uçuş yaparken
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye
2/6
© AP Photo / Leo Correa
İsrail'in Apache helikopteri, İsrail-Lübnan sınırının yakınında uçuş yaparken
© AP Photo / Mohammad ZaatariLübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail bombardımanının ardından arama kurtarma çalışmalarını yürüten Hizbullah ekibinin bir üyesi
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail bombardımanının ardından arama kurtarma çalışmalarını yürüten Hizbullah ekibinin bir üyesi
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail saldırıları sonucu harabeye dönmüş Lübnan'ın Nebatiye kentinden bir kare
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye
4/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail saldırıları sonucu harabeye dönmüş Lübnan'ın Nebatiye kentinden bir kare
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye
5/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Nebatiye kentinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları
İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların sonuçları - Sputnik Türkiye
6/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Nebatiye kentinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları
1/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
2/6
© AP Photo / Leo Correa
İsrail'in Apache helikopteri, İsrail-Lübnan sınırının yakınında uçuş yaparken
3/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail bombardımanının ardından arama kurtarma çalışmalarını yürüten Hizbullah ekibinin bir üyesi
4/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail saldırıları sonucu harabeye dönmüş Lübnan'ın Nebatiye kentinden bir kare
5/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
6/6
© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Nebatiye kentinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları
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