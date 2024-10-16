https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dso-lubnanin-kuzeyinde-kolera-vakasi-kaydedildi-yayilma-riski-yuksek-1089315733.html

DSÖ: Lübnan'ın kuzeyinde kolera vakası kaydedildi, yayılma riski yüksek

DSÖ: Lübnan'ın kuzeyinde kolera vakası kaydedildi, yayılma riski yüksek

Sputnik Türkiye

DSÖ, Lübnan’ın kuzeyinde bir kolera vakasının kaydedildiğini, hastalığın yayılma riskinin çok yüksek olduğunu bildirdi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T21:44+0300

2024-10-16T21:44+0300

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dünya sağlık örgütü (dsö)

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, yoğun mülteci akınının olduğu Lübnan’ın kuzeyinde bir kolera vakasının kaydedildiğini, hastalığın yayılma riskinin yüksek olduğunu söyledi.Abubakar, “Lübnan'ın kuzeyinde yakın zamanda nüfusun aşılanmadığı bir bölgede kolera vakası kaydedildi. Ülkenin güneyinden kaçan ve hastalığa karşı koruması olmayan yüz binlerce insanın gelmesiyle bulaşma riski arttı, risk çok yüksek” dedi.Abubakar, DSÖ’nün durumu yakından takip etmek için önlemler aldığını da sözlerine ekledi.Kolera, Vibrio cholerae bakterisiyle kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle oluşan son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde kısa sürede ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında geliyor.İsrail, 1 Ekim'den bu yana güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu düzenliyor ve başta başkent Beyrut olma üzere ülkede hava bombardımanına da devam ediyor.İsrail'in saldırılarında hareketin liderleri de dahil olmak üzere 2 bin 300’den fazla insan hayatını kaybetti. Komuta kadrosu da dahil olmak üzere kayıplara rağmen Hizbullah ise kara savaşlarını yürütüyor ve İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarına da devam ediyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), lübnan, kolera, bulaşma, risk, israil, beyrut, hizbullah