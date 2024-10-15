https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israilin-bombardimanlarina-maruz-kalan-lubnandan-kareler-1089219699.html

İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Lübnan'dan kareler

İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Lübnan'dan kareler

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği yoğun hava saldırıları büyük yıkıma neden oldu. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T12:52+0300

2024-10-15T12:52+0300

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multimedya

lübnan

israil

bombardıman

fotoğraf

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Birçok bina ciddi hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan insanları kurtarmak için elinden geleni yapıyor. İsrail'in bombardımanlarının boyutunu gösteren görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

lübnan

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фото, lübnan, israil, bombardıman, fotoğraf