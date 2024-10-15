İsrail'in bombardımanlarına maruz kalan Lübnan'dan kareler
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği yoğun hava saldırıları büyük yıkıma neden oldu.
Birçok bina ciddi hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan insanları kurtarmak için elinden geleni yapıyor. İsrail'in bombardımanlarının boyutunu gösteren görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
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© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
© AP Photo / Leo Correaİsrail'in Apache helikopteri, İsrail-Lübnan sınırının yakınında uçuş yaparken
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© AP Photo / Leo Correa
İsrail'in Apache helikopteri, İsrail-Lübnan sınırının yakınında uçuş yaparken
© AP Photo / Mohammad ZaatariLübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail bombardımanının ardından arama kurtarma çalışmalarını yürüten Hizbullah ekibinin bir üyesi
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© AP Photo / Mohammad Zaatari
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail bombardımanının ardından arama kurtarma çalışmalarını yürüten Hizbullah ekibinin bir üyesi
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail saldırıları sonucu harabeye dönmüş Lübnan'ın Nebatiye kentinden bir kare
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© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail saldırıları sonucu harabeye dönmüş Lübnan'ın Nebatiye kentinden bir kare
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
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© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail ordusunun hava saldırılarını düzenlediği Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin durumu
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Nebatiye kentinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları
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© AP Photo / Mohammad Zaatari
İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Nebatiye kentinde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları