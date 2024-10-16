https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/cumhurbaskani-erdogan-israile-kapsamli-bir-silah-ambargosu-uygulanmasi-baskiyi-artirmak-icin-1089308314.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması baskıyı artırmak için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması baskıyı artırmak için gerekli

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T18:34+0300

2024-10-16T18:34+0300

2024-10-16T18:34+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

iletişim başkanlığı

arap birliği

ahmed ebu gayt

arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt

israil

silah ambargosu

suriye

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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulde bölgesel ve küresel meseleler, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında düzenlediği saldırılar ile ilgili konular ele alındığı açıklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu görüşmede, 'İsrail’in Ortadoğu’da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail’in amacının Filistinlileri anavatanlarında topraksız bırakmak olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünü, İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli' olduğunu vurguladığı ifade edildi.Açıklamada ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya’daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da söylediği notu düşüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-baskani-barzaniyi-kabul-etti-1089298838.html

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libya

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