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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması baskıyı artırmak için gerekli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması baskıyı artırmak için gerekli
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T18:34+0300
2024-10-16T18:34+0300
politika
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iletişim başkanlığı
arap birliği
ahmed ebu gayt
arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt
israil
silah ambargosu
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İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulde bölgesel ve küresel meseleler, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında düzenlediği saldırılar ile ilgili konular ele alındığı açıklandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu görüşmede, 'İsrail’in Ortadoğu’da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail’in amacının Filistinlileri anavatanlarında topraksız bırakmak olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünü, İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli' olduğunu vurguladığı ifade edildi.Açıklamada ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya’daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da söylediği notu düşüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-baskani-barzaniyi-kabul-etti-1089298838.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, iletişim başkanlığı, arap birliği, ahmed ebu gayt, arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt, israil, silah ambargosu, suriye, libya, somali, etiyopya, filistin, lübnan, ortadoğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması baskıyı artırmak için gerekli

18:34 16.10.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulde bölgesel ve küresel meseleler, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında düzenlediği saldırılar ile ilgili konular ele alındığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu görüşmede, 'İsrail’in Ortadoğu’da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail’in amacının Filistinlileri anavatanlarında topraksız bırakmak olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünü, İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli' olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Açıklamada ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya’daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da söylediği notu düşüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
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