https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-baskani-barzaniyi-kabul-etti-1089298838.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T15:25+0300
2024-10-16T15:25+0300
2024-10-16T15:25+0300
politika
türkiye
neçirvan barzani
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/turkiyenin-celik-kubbesi-nasil-olacak-1089294822.html
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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erdoğan barzani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.