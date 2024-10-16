https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/besiktastan-milot-rashica-icin-sakatlik-aciklamasi-1089305524.html
Beşiktaş'tan Milot Rashica için sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan Milot Rashica için sakatlık açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T17:22+0300
2024-10-16T17:22+0300
2024-10-16T17:22+0300
spor
milot rashica
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Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Güney Kıbrıs'la oynadığı maçta sakatlanan Milot Rashica'nın saplık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.Siyah-beyazlı takımın açıklamasında Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Rashica'nın tedavisine başlandığı ifade edildi.Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/tff-baskanindan-futbolculara-dunya-kupasi-primi-bodrumda-4-bin-villa--1089295281.html
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rashica , rashica beşiktaş, rashica sakatlık
Beşiktaş'tan Milot Rashica için sakatlık açıklaması
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Güney Kıbrıs'la oynadığı maçta sakatlanan Milot Rashica'nın saplık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı takımın açıklamasında Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Rashica'nın tedavisine başlandığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı,
"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."