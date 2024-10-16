https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/belediye-baskani-kasim-gulpinar-basin-aciklamasi-sirasinda-depreme-yakalandi-panikleyenler-disari-1089283900.html
Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı
Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurda... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:33+0300
2024-10-16T11:33+0300
2024-10-16T11:42+0300
türkiye
deprem
malatya
şanlıurfa
mehmet kasım gülpınar
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089284451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79d9b25bd128686a269ca8ec2e5544dc.jpg
Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html
türkiye
malatya
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089284451_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_494a279929bae29bd1b18c1db9cce3d2.jpg
deprem anı
Sputnik Türkiye
deprem anı
2024-10-16T11:33+0300
true
PT0M57S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, malatya, şanlıurfa, mehmet kasım gülpınar, son dakika
deprem, malatya, şanlıurfa, mehmet kasım gülpınar, son dakika
Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı
11:33 16.10.2024 (güncellendi: 11:42 16.10.2024)
AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar basın açıklaması yaptığı sırada deprem oldu. Panikleyenler dışarı kaçtı.
Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu.
Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.