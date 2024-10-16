https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/belediye-baskani-kasim-gulpinar-basin-aciklamasi-sirasinda-depreme-yakalandi-panikleyenler-disari-1089283900.html

Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı

Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurda... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T11:33+0300

2024-10-16T11:33+0300

2024-10-16T11:42+0300

türkiye

deprem

malatya

şanlıurfa

mehmet kasım gülpınar

son dakika

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Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html

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