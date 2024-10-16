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Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı
Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurda... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:33+0300
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şanlıurfa
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Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.
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deprem, malatya, şanlıurfa, mehmet kasım gülpınar, son dakika
deprem, malatya, şanlıurfa, mehmet kasım gülpınar, son dakika

Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın açıklaması sırasında depreme yakalandı: Panikleyenler dışarı kaçtı

11:33 16.10.2024 (güncellendi: 11:42 16.10.2024)
© İHA
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AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar basın açıklaması yaptığı sırada deprem oldu. Panikleyenler dışarı kaçtı.
Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu.
Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi
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