https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bddk-acikladi-turkiyenin-en-zengin-sehirleri-belli-oldu-1089307031.html
BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu
BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en yüksek mevduat tutarına sahip şehirleri duyurdu. Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde İstanbul, 6... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T17:58+0300
2024-10-16T17:58+0300
2024-10-16T17:58+0300
ekonomi
zengin
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bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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BDDK, Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip olan 10 şehrini resmi sitesinden açıkladı.BDDK'nın mevduat hesaplarıyla ilgili yayınladığı son veriler doğrultusunda, İstanbul ilk sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir şehirleri takip etti.Türkiye'nin en zengin 10 şehri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/merakla-beklenen-vergi-yuzsuzleri-listesi-ilk-kez-aciklandi-1089306270.html
istanbul
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bddk en zengin şehirler, mevduat hesabı, türk lirası
bddk en zengin şehirler, mevduat hesabı, türk lirası
BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en yüksek mevduat tutarına sahip şehirleri duyurdu. Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde İstanbul, 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL ile ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu takip eden kentler oldu.
BDDK, Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip olan 10 şehrini resmi sitesinden açıkladı.
BDDK'nın mevduat hesaplarıyla ilgili yayınladığı son veriler doğrultusunda, İstanbul ilk sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir şehirleri takip etti.
Türkiye'nin en zengin 10 şehri
1.İSTANBUL:
6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
2.ANKARA:
2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
3.İZMİR:
848 milyar 34 milyon 420 bin TL
4.ANTALYA:
513 milyar 842 milyon 573 bin TL
5.BURSA:
442 milyar 526 milyon 694 bin TL
6.KOCAELİ:
319 milyar 80 milyon 233 bin TL
7.ADANA:
236 milyar 144 milyon 441 bin TL
8.MUĞLA:
211 milyar 376 milyon 926 bin TL
9.KONYA:
210 milyar 878 milyon 525 bin TL
10.MERSİN:
209 milyar 33 milyon 536 bin TL