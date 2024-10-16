BDDK, Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip olan 10 şehrini resmi sitesinden açıkladı.BDDK'nın mevduat hesaplarıyla ilgili yayınladığı son veriler doğrultusunda, İstanbul ilk sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir şehirleri takip etti.Türkiye'nin en zengin 10 şehri

BDDK açıkladı: Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), en yüksek mevduat tutarına sahip şehirleri duyurdu. Türkiye'nin en zengin şehirleri listesinde İstanbul, 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL ile ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu takip eden kentler oldu.